Ağızda çıkan uçuklara kesin çözüm! Bu üçlü resmen ilaç gibi...

Dudak uçuğu, HSV-1 adı verilen herpes simplex virüsünün neden olduğu yaygın bir viral enfeksiyondur. Dudak uçuğu genellikle dudakların kenarlarında veya ağız çevresinde küçük, acı veren kabarcıklar şeklinde ortaya çıkar. Bu durum sıklıkla stres, zayıf bağışıklık sistemi, yorgunluk veya güneşe maruz kalma gibi faktörlerden tetiklenebilir.