Hayat kurtaran 7 pratik bilgi!

Telefonunuzu Daha Hızlı Şarj Etmek İçin Uçak Modunu Kullanın: Telefonunuzu daha hızlı şarj etmek için, şarj cihazınızı takmadan önce telefonunuzu uçak moduna alın. Bu, cihazın arka planda çalışan uygulamaları kapatmasını sağlayarak şarj süresini kısaltır.

Yumurta Kabuğu Anında Soyulacak: Yumurtayı haşlamaya başlamadan önce suyun içine mutlaka bir çay kaşığı tuz, karbonat ya da bir miktar sirke eklemelisiniz. Böylece haşlanan yumurtalar daha hızlı soyulacaklardır.