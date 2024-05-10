Bu hatalar diş minesine zarar veriyor! Sürekli atıştırıyorsanız...

Asitli Yiyecek ve İçecekler: Asitli içecekler, meyve suları ve gazlı içecekler gibi asitli yiyecekler diş minesine zarar verebilir. Asit, mineyi aşındırarak dişlerin daha hassas olmasına ve çürümeye daha yatkın hale gelmesine neden olabilir.

Şekerli Yiyecekler ve İçecekler: Şekerli yiyecekler ve içecekler, ağızda bakteri üremesine ve asit oluşumuna neden olarak diş minesine zarar verebilir. Bu da çürük oluşumunu teşvik edebilir.

Sert ve Sıcak Yiyecekler: Sert yiyecekler, diş minesine zarar verebilir veya mine üzerinde çatlaklar oluşturabilir. Ayrıca, aşırı sıcak yiyecekler veya içecekler de diş minesini geçici olarak zayıflatabilir.