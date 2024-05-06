K vitamini eksikliğine dikkat! Eğer bu belirtiler varsa...

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

K vitaminin, büyük kısmı dışarıdan alınır. Özellikle yeşil renkli bitkilerde bol miktarda bulunur. Bunlar arasında; ıspanak, pazı, brokoli ve lahana sayılabilir. Bunların yanı sıra fasulye ve domateste de bol miktarda bulunur.

K vitamini hayvansal gıdalardan da alınabilir. Bunlar; kırmızı ve beyaz et, ciğer, sakatat çeşitleri, yumurta ve süt olarak sayılabilir. K vitamini bazı kuruyemişlerde de bolca bulunur.

Ceviz, fındık ve kaju K vitamini açısından zengin kuruyemişler arasındadır. İncir, üzüm, nar, kivi, böğürtlen meyveleri de bu vitamini bolca barındıran besinler arasında yer alır.