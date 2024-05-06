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Bağırsak iltihabını söküp atıyor! Her gün 1 bardak tüketin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Bağırsak iltihabını söküp atıyor! Her gün 1 bardak tüketin...

Yeşil çayın sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle vücuttaki iltihapla mücadelede önemli bir rol oynayan zengin antioksidan içeriğiyle dikkat çeker. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltır ve iltihaplanmanın önlenmesine yardımcı olur. İşte yeşil çayın faydaları...

Yeşil çay, antioksidan, tanenler ve flavonoidler gibi doğal içerikler yönünden oldukça zengindir. Yağ yakıcı özelliğiyle bilinen bu çay, hem diyet listelerinin vazgeçilmezi hem de hastalıklara karşı korumada güçlü bir ilaç deposu oluyor.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR

Yeşil çay bir yudumda kilo vermenizi sağlayamaz, ancak aynı zamanda boşaltma ve idrar söktürücü etkisiyle de bilinir. Aslında aynı kateşinler ve yüksek kafein içeriği kan şekerini sabit tutarken daha kolay ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yeşil çay nemlendirir ve eliminasyonu destekler.

KAN ŞEKERİNİ NORMALE ÇEVİRİYOR

Kalp hastalığı risk faktörüne sahip kişiler üzerinde yapılan yeni araştırmalar dört hafta boyunca yeşil çay özütünün alınmasının kan şekeri seviyelerini ve bağırsak iltihabını azaltabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, bunun metabolik sendromla bağlantılı olduğunu ve sağlık risklerinin yeşil çay ile azaltılıp azaltılamayacağını değerlendiren ilk çalışmalardan biri olduğunu söylüyor.

METABOLİK SENDROM NEDİR?

Kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskinizi artıran, birlikte meydana gelen çeşitli koşullardan kaynaklanır. Koşullar arasında artan kan basıncı, yüksek tansiyon, bel çevresinde aşırı yağ ve yüksek kolesterol, trigliserit seviyeleri bulunur. ABD'de her üç yetişkinden birinde metabolik sendrom bulunuyor.

Yüksek kan şekeri, bağırsaklara zarar verebilir, böylece sızdıran bağırsakları tetikleyebilir ve bu da metabolik sendroma yol açar. Geleneksel olarak, bir hasta metabolik sendrom için risk altındaysa, çeşitli nedenlerle zor olabilen diyet değişiklikleri ve kilo kaybı dahil yaşam tarzı değişiklikleri önerilir.

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