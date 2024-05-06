Bağırsak iltihabını söküp atıyor! Her gün 1 bardak tüketin...

METABOLİK SENDROM NEDİR?

Kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet riskinizi artıran, birlikte meydana gelen çeşitli koşullardan kaynaklanır. Koşullar arasında artan kan basıncı, yüksek tansiyon, bel çevresinde aşırı yağ ve yüksek kolesterol, trigliserit seviyeleri bulunur. ABD'de her üç yetişkinden birinde metabolik sendrom bulunuyor.

Yüksek kan şekeri, bağırsaklara zarar verebilir, böylece sızdıran bağırsakları tetikleyebilir ve bu da metabolik sendroma yol açar. Geleneksel olarak, bir hasta metabolik sendrom için risk altındaysa, çeşitli nedenlerle zor olabilen diyet değişiklikleri ve kilo kaybı dahil yaşam tarzı değişiklikleri önerilir.