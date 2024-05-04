Zayıflamak isteyenlerin vazgeçilmezi! Bu tohumu ilaç gibi yutun

Cilt Sağlığına Katkı: Keten tohumu, cilt sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar içerir. Bu özellikleri sayesinde ciltteki iltihaplanmayı azaltabilir, akne gibi cilt problemlerini hafifletebilir ve cildin genel sağlığını destekleyebilir.

Sağlıklı Saç ve Tırnaklar: Keten tohumu, saç ve tırnakların sağlığını destekleyen önemli besin maddeleri içerir. Omega-3 yağ asitleri ve protein bakımından zengin olması, saçların ve tırnakların güçlenmesine ve parlaklığını artırmasına yardımcı olabilir.