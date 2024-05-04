Disleksi belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Eğitim Programları: Disleksi tedavisinde en etkili yöntemlerden biri bireyselleştirilmiş eğitim programlarıdır. Bu programlar, okuma, yazma, heceleme ve dil becerilerini geliştirmeye odaklanır. Özel eğitim uzmanları, öğrencinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş eğitim planları oluşturur ve bu planları uygular.

Multisensory Yaklaşım: Bu yöntem, öğrenme deneyimini çeşitlendirmek için birden fazla duyu organının kullanılmasını içerir. Örneğin, öğrencilere harfleri yazmayı, okumayı ve hecelemeyi öğretmek için görme, işitme ve dokunma duyularını bir araya getiren yöntemler kullanılır.