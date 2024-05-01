Keten tohumu neye iyi gelir? Hangi hastalıklar için kullanılır? Keten tohumunun faydaları...

-Keten tohumu, vücudu serbest radikallere karşı koruyan antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, hücresel hasarı önler, yaşlanmayı geciktirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Keten tohumu, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemik sağlığını korur, kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz riskini azaltır.

-Keten tohumu, cilt ve saç sağlığını iyileştiren önemli besin maddeleri içerir. Özellikle omega-3 yağ asitleri, cildin nem dengesini korur, iltihaplanmayı azaltır ve saçların parlaklığını artırır.

-Keten tohumunun düşük glisemik indeksi, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur ve diyabet riskini azaltır. Lif içeriği, sindirim sürecini yavaşlatarak kan şekerinin daha dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar.