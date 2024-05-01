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Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Günde 3 tane bu meyveden yiyin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Günde 3 tane bu meyveden yiyin...

Kabızlık, sindirim sisteminin düzensiz çalışması sonucu dışkının sert ve zor geçmesi durumudur. Genellikle haftada üç kez veya daha az dışkılama ile tanımlanır. Bu durum, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile tedavi edilebilir. İşte bağırsakları motor gibi çalıştıran meyve...

Sindirim sorunları arasında en sık karşılaşılanı olan kabızlık, milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu rahatsızlıkla başa çıkmak için birçok alternatif yöntem aranırken, doğal çözümler giderek daha fazla ilgi görmektedir.

Kuru erik, lif bakımından zengindir. Bu çözünmeyen lifler, dışkının hacmini artırarak sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar. Lifli besinlerin tüketimi, kabızlık sorununu hafifletir ve dışkılamayı kolaylaştırır.

Kuru eriğin içerdiği lifler, dışkıda bulunan su miktarını artırır. Bu da dışkının daha yumuşak olmasını sağlayarak kabızlığı önler ve bağırsak hareketlerini düzenler.

GÜNDE 3 TANE YİYİN!

Kuru eriğin lifli yapısı, sindirimi destekler ve sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Bu da bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar.

Günde 3 adet kuru erik yıkanıp temizlendikten sonra 1 büyük bardak suyun içine atılır ve üzeri kapatılarak oda sıcaklığında 1 gece bekletilir.

Sabah aç karnına suyu içip kuru meyveleri yemek, gün içinde bağırsakların daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır.

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