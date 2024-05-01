Bağırsakları makine gibi çalıştırıyor! Günde 3 tane bu meyveden yiyin...

Sindirim sorunları arasında en sık karşılaşılanı olan kabızlık, milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu rahatsızlıkla başa çıkmak için birçok alternatif yöntem aranırken, doğal çözümler giderek daha fazla ilgi görmektedir.