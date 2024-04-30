Zerdeçalın içine bir çay kaşığı ekleyin o hastalıklara veda edin!

-Zerdeçalın içerdiği antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşenler, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir.

Zerdeçalın sağlık yararları hakkında daha fazla bilgi edinmek için uzman bir sağlık uzmanına danışmanız önerilir.

-Karabiber içerisindeki piperin, zerdeçalda bulunan kurkuminin emilimini artıran bir kombinasyona dönüşerek, her iki baharattan da en iyi şekilde yararlanmanızı sağlıyor.