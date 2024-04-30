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Aralıklı oruç nasıl yapılır? Aralıklı oruç (If diyeti) saatleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
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Aralıklı oruç nasıl yapılır? Aralıklı oruç If diyeti saatleri...

Aralıklı oruç, gün içinde belirli bir zaman diliminde yemek yeme ve belirli bir zaman diliminde yemek yememe prensibine dayanan bir beslenme şeklidir. Bu diyet, vücuttaki metabolizmayı düzenlemek, insülin seviyelerini kontrol etmek ve yağ yakımını hızlandırmak için uygulanır. Peki, aralıklı oruç nasıl yapılır? İşte detaylar...

Aralıklı oruç, gün içinde belirli bir süre boyunca yemek yeme ve belirli bir süre boyunca yemeği kesme prensibine dayalı bir beslenme tarzıdır. En yaygın aralıklı oruç yöntemleri şunlardır...

16/8 Yöntemi: Bu yöntemde, günde 16 saat boyunca oruç tutulur ve geri kalan 8 saatlik sürede yemek yenir. Örneğin, günün 8 saatlik diliminde (genellikle öğle yemeği ve akşam yemeği arasında) yemek yiyebilir ve geri kalan 16 saat boyunca oruç tutabilirsiniz.

5:2 Diyeti: Bu yöntemde, haftada 2 gün boyunca (örneğin, Pazartesi ve Perşembe gibi) düşük kalorili bir diyet uygulanır ve diğer 5 gün boyunca normal şekilde beslenilir. Oruç günlerinde kadınlar için 500, erkekler için 600 kalori alınması önerilir.

Eat-Stop-Eat: Bu yöntemde, haftada bir veya iki kez, gün boyunca tamamen oruç tutulur. Örneğin, akşam yemeğinden bir gün sonrasına kadar hiçbir şey yenmez. Daha sonra normal yeme alışkanlıklarına geri dönülür.

Alternate-Day Fasting (ADF): Bu yöntemde, günü oruçla geçirip ertesi gün normal şekilde yemek yenir. Bu süreç, haftada birkaç kez tekrarlanabilir.

Aralıklı oruç yöntemlerini uygulamadan önce, sağlık durumunuzu göz önünde bulundurarak bir doktora danışmanız önemlidir. Ayrıca, oruç sürecinde yeterli miktarda su içmek ve beslenme açısından dengeli bir diyet sürdürmek de önemlidir.

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