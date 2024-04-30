Aralıklı oruç nasıl yapılır? Aralıklı oruç (If diyeti) saatleri...

Eat-Stop-Eat: Bu yöntemde, haftada bir veya iki kez, gün boyunca tamamen oruç tutulur. Örneğin, akşam yemeğinden bir gün sonrasına kadar hiçbir şey yenmez. Daha sonra normal yeme alışkanlıklarına geri dönülür.

Alternate-Day Fasting (ADF): Bu yöntemde, günü oruçla geçirip ertesi gün normal şekilde yemek yenir. Bu süreç, haftada birkaç kez tekrarlanabilir.