Sonuç inanılmaz! Kulağınızda 30 dakika sarımsak bekletirseniz...

SONUCA İNANAMAYACAKSINIZ!

Sarımsağın kulağa uygulanmasıyla ilgili olarak, bir diğer dikkat çekici nokta ise hızlı etkisidir. Kulağa sarımsak koyulduktan sonra, sadece kısa bir süre beklemek bile ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir.

-2 kaşık susam yağıyla 1 kaşık ezilmiş sarımsağı pişirin.

-Soğuyunca yağı süzerek kulağınıza 2-3 damla damlatın.

-Bir kulak enfeksiyonunuz varsa, bir ipe bağladığınız bir diş sarımsağı kulak dışına yerleştirip yarım saat bekleyin. Sonucuna inanamayacaksınız.