Kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmez besini! Saatlerce tok tutuyor...

Mineral Deposu: Kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller bakımından zengin olan kereviz, kemik sağlığını destekler ve kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

Antioksidan Etki: Kerevizin içerdiği flavonoidler ve diğer biyolojik bileşenler, antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynar.

Kan Basıncını Dengeleme: Kereviz, içeriğinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını destekler.