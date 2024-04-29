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Kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmez besini! Saatlerce tok tutuyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
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Kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmez besini! Saatlerce tok tutuyor...

Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan kereviz, sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor. Düşük kalorili yapısı ve zengin besin içeriğiyle özellikle diyet yapanların tercihi olan kereviz, bağışıklığı güçlendirmekten sindirim sistemini düzenlemeye kadar çeşitli olumlu etkilere sahip.

Kereviz (Apium graveolens), maydanozgiller (Apiaceae) familyasına ait, yenilebilir bir bitki türüdür. Hem sapı hem de parçası yenilebilir olan kereviz, özellikle saplarıyla bilinir ve birçok yemekte kullanılır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirme: Kereviz, içeriğinde bulunan vitaminler ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu özelliğiyle kış aylarında sıkça tüketilerek hastalıklara karşı direncin artmasına yardımcı olur.

Düşük Kalorili ve Lifli Besin: Kereviz, düşük kalorili olmasının yanı sıra lif açısından da zengindir. Bu özelliğiyle sindirim sistemini düzenler, tokluk hissi sağlar ve kilo kontrolüne destek olur.

Mineral Deposu: Kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller bakımından zengin olan kereviz, kemik sağlığını destekler ve kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

Antioksidan Etki: Kerevizin içerdiği flavonoidler ve diğer biyolojik bileşenler, antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleriyle vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur ve kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynar.

Kan Basıncını Dengeleme: Kereviz, içeriğinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığını destekler.

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