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Kahve ve limon karışımının mucizevi faydası!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Kahve ve limon karışımının mucizevi faydası!

Kahve Limon Kürü, günümüzde birçok kişi tarafından bilinen ve zaman zaman kullanılan bir kürdür. Kahve, limon ve su karışımı ile hazırlanan bu tarif sağlık için oldukça faydalıdır. Peki kahve limon kürü nasıl yapılır? İşte tarifi...

Bu kür aynı zamanda cilt bakımı için de tercih edilmektedir. Zayıflamak isteyenler tarafından da sıklıkla kullanılan kahve limon ikilisi, baş ağrısı, ishal gibi durumlarda da rahatlama sağlayabilir. Özellikle zayıflamak isteyenler için etkili bir içecektir.

Kahve Limon Kürü Nasıl Yapılır?

1 fincan su ve kahve cezvede pişirilir. Pişen kahveye 7-8 damla limon damlatılarak içilir. Ayrıca karışım, cilde uygulanarak cilt bakımında da kullanılabilir. Zayıflamak için ise bir bardağa yarım limon sıkılır ve üzerine Türk kahvesi eklenir.

Kahve Limon Kürünün Faydaları Nelerdir?

-Baş ağrısına iyi gelir.

-Cilde peeling etkisi yapar ve cildin sıkılaşmasını sağlar.

-Yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

-İshal gibi sorunlara karşı etkilidir.

-Metabolizmayı hızlandırarak zayıflamayı destekler.

Sonuç olarak, kahve limon kürü doğal yollarla sağlık sorunlarına çözüm arayanlar için etkili bir seçenektir. Bu kürün düzenli olarak tüketilmesi ve önerilen miktarlarda kullanılması önemlidir.

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