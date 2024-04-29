Kahve ve limon karışımının mucizevi faydası!

Bu kür aynı zamanda cilt bakımı için de tercih edilmektedir. Zayıflamak isteyenler tarafından da sıklıkla kullanılan kahve limon ikilisi, baş ağrısı, ishal gibi durumlarda da rahatlama sağlayabilir. Özellikle zayıflamak isteyenler için etkili bir içecektir.