Hijyen Mi, Beyin Sağlığımız mı? Seçerken dikkat edin! Her birini evi temizlerken elimizden düşürmüyoruz

Uzman Görüşleri:

- Uzmanlar, evlerimizi dezenfekte etmeyi bırakmamız gerektiğini savunmuyor. Fakat kullanılan ürünlerin içeriğindeki kimyasalların bilincinde olmak ve bilinçli seçimler yapmak önemli.

- Harvard Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Francisco Javier Quintana, kuaterner amonyum bileşiklerinin "bardağı taşıran son damla" olabileceğini ve genetik yatkınlığı olan kişilerde hastalığı tetikleyebileceğini ifade ediyor.

- New York'ta bulunan Mount Sinai Icahn Tıp Okulu'ndan Sarah Evans, mikropları kuaterner amonyum bileşikleri içermeyen temizleyicilerle de yok edebileceğimizi ve normal sabun ve suyun da bakterilerin çoğunu öldüreceğini söylüyor.