29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Hijyen Mi, Beyin Sağlığımız mı? Seçerken dikkat edin! Her birini evi temizlerken elimizden düşürmüyoruz

Hijyen Mi, Beyin Sağlığımız mı? Seçerken dikkat edin! Her birini evi temizlerken elimizden düşürmüyoruz

Giriş Tarihi: 29.04.2024
ABONE OL
Hijyen Mi, Beyin Sağlığımız mı? Seçerken dikkat edin! Her birini evi temizlerken elimizden düşürmüyoruz

El dezenfektanları ve antibakteriyel ürünler, pandemi sonrası hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fakat bu ürünlerin yoğun kullanımı, kuaterner amonyum bileşikleri olarak bilinen kimyasalların maruziyetini de beraberinde getiriyor. Son araştırmalar, kuaterner amonyum bileşiklerinin beynimizdeki oligodendrosit adı verilen bir tür hücreye zarar verebileceğini gösteriyor.

Pandemi sonrası artan hijyen endişesiyle beraber, el dezenfektanları ve antibakteriyel ürünler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fakat bu ürünlerin yoğun kullanımı, kuaterner amonyum bileşikleri olarak bilinen kimyasalların maruziyetini de beraberinde getiriyor.

Son araştırmalara göre kuaterner amonyum bileşikleri, beynimizdeki oligodendrosit adı verilen bir tür hücreye zarar verebiliyor. Bu hücreler, sinir sisteminin işleyişi için hayati önem taşıyan miyelin kılıfını üretiyor. Miyelin kılıfı, sinir sinyallerinin beyinde daha hızlı iletilmesini sağlıyor.

Araştırma Sonuçları:

- 2023 yılında yapılan bir değerlendirmede, 25'ten fazla araştırmacı kuaterner amonyum bileşiklerini "endişe verici bir kimyasal sınıfı" olarak nitelendirdi.

- Case Western Reserve Üniversitesi'nden araştırmacılar, kuaterner amonyum bileşiklerinin oligodendrosit hücrelerine zarar verebileceğini ortaya koydu.

- Farelerde yapılan araştırmalarda, kuaterner amonyum bileşiklerinin maruziyetinin, beyinde "oligodendrositlerin seçici kaybına" yol açtığı görüldü.

Uzman Görüşleri:

- Uzmanlar, evlerimizi dezenfekte etmeyi bırakmamız gerektiğini savunmuyor. Fakat kullanılan ürünlerin içeriğindeki kimyasalların bilincinde olmak ve bilinçli seçimler yapmak önemli.

- Harvard Üniversitesi'nden nöroloji profesörü Francisco Javier Quintana, kuaterner amonyum bileşiklerinin "bardağı taşıran son damla" olabileceğini ve genetik yatkınlığı olan kişilerde hastalığı tetikleyebileceğini ifade ediyor.

- New York'ta bulunan Mount Sinai Icahn Tıp Okulu'ndan Sarah Evans, mikropları kuaterner amonyum bileşikleri içermeyen temizleyicilerle de yok edebileceğimizi ve normal sabun ve suyun da bakterilerin çoğunu öldüreceğini söylüyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Kuaterner amonyum bileşikleri içeren ürünlerin isimleri genelde "amonyum klorür" ya da "onyum klorür" ile bitiyor.

- Ürünlerin içeriğini kontrol ederek bu maddeleri içermeyenleri tercih edebilirsiniz.

- Dezenfektan kullanırken pencereyi açın, ürünü çocukların ve hamile kadınların yakınında kullanmayın.

- Normal sabun ve su, çoğu bakteriyi öldürmek için yeterlidir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA