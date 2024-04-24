Kapuz çekirdeği efsanesi çürütüldü! Zararlı deniliyordu...
Son yapılan araştırmalar, karpuz çekirdeklerinin yutulmasının genellikle sağlık açısından zararlı olmadığını ortaya koydu. Özellikle çekirdeklerinin siyanür içerdiği ve bu nedenle yutulmaması gerektiği söyleniliyordu. Peki karpuz çekirdeği zararlı mı? İşte detaylar...
ABD'de yapılan araştırmalar karpuzun, ağrıyan kasları yatıştırma, cildi iyileştirme ve hatta kanser riskini azaltma gibi birçok sağlık yararı sunduğunu ortaya koydu. İşte karpuz çekirdeği hakkında merak edilenler...
Northwestern Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden uzmanlar, çekirdeklerin de sadece güvenli olmakla kalmayıp besleyici olduklarını söyledi.
Diyetisyen Lauren Manaker, "Karpuz çekirdekleri doğal bir manganez, fosfor, potasyum, protein, folat, esansiyel yağ asitleri, demir ve çinko kaynağıdır."
"Manganez gibi farklı besinler beyin ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olurken, fosfor sağlıklı kemik oluşumuna yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir." açıklamasında bulundu.
TÜKETİLMESİNDE BİR SORUN YOK
Northwestern Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde beslenme profesörü olan Christina Meyer-Jax'a göre meyve, hastalıkların önlenmesini ve genel sağlığı destekleyen önemli antioksidan besinler içerir.
Çekirdeklerin yenmesinde sağlık açısından bir sorun yoktur ama lezzetleri azdır ve çiğnenmeleri bazı karpuzlardaki olgunlaşmamış beyaz çekirdeklerden çok daha zordur.
Beslenme uzmanı Tammy Lakatos Shames de, "Her ikisini de yemek güvenli olsa da, çiğnemesi zor olduğu ve karpuzu yemeyi daha zahmetli hale getirdiği için çoğu insan siyah çekirdekleri tükürür."
"Hem beyaz hem de siyah karpuz çekirdekleri lif içerir ve filizlenmiş karpuz çekirdekleri daha da fazla besinsel fayda sağlayabilir." dedi.
Karpuz çekirdeklerindeki magnezyum enerji üretiminde, sinir fonksiyonlarında ve kan basıncının dengede tutulmasında önemli bir rol oynuyor.
Çekirdekler ayrıca kolesterol seviyelerini düşüren ve kalp krizi veya felç olasılığını azaltan yağ asitleri de içeriyor.
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