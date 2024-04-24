Kapuz çekirdeği efsanesi çürütüldü! Zararlı deniliyordu...



Beslenme uzmanı Tammy Lakatos Shames de, "Her ikisini de yemek güvenli olsa da, çiğnemesi zor olduğu ve karpuzu yemeyi daha zahmetli hale getirdiği için çoğu insan siyah çekirdekleri tükürür."



"Hem beyaz hem de siyah karpuz çekirdekleri lif içerir ve filizlenmiş karpuz çekirdekleri daha da fazla besinsel fayda sağlayabilir." dedi.



Karpuz çekirdeklerindeki magnezyum enerji üretiminde, sinir fonksiyonlarında ve kan basıncının dengede tutulmasında önemli bir rol oynuyor.



Çekirdekler ayrıca kolesterol seviyelerini düşüren ve kalp krizi veya felç olasılığını azaltan yağ asitleri de içeriyor.