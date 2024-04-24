24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Gluten hassasiyeti neden olur? Bedeninizin gösterdiği 6 belirti...

Gluten hassasiyeti neden olur? Bedeninizin gösterdiği 6 belirti...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
Gluten hassasiyeti neden olur? Bedeninizin gösterdiği 6 belirti...

Gluten hassasiyeti, gluten içeren gıdaların tüketilmesiyle ortaya çıkan sindirim rahatsızlıkları, cilt problemleri, baş ağrıları ve diğer semptomlar gibi belirtilere neden olan bir durumdur. Bu hassasiyet, çölyak hastalığı kadar şiddetli olmayabilir, ancak bireyin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. İşte gluten hassasiyeti hakkında merak edilenler...

Gluten intoleransı, birçok insanın farkında olmadığı ancak yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilen bir durumdur. İşte, en yaygın gluten duyarlılığı belirtileri...

Karın Ağrısı ve Şişkinlik: Gluten intoleransı olan kişiler genellikle karın ağrısı, şişkinlik ve gaz gibi sindirim sorunları yaşarlar. Bu belirtiler, özellikle gluten içeren gıdalar tüketildikten sonra ortaya çıkar.

İshal veya Kabızlık: Gluten intoleransı olan bazı kişiler ishal, bazıları ise kabızlık sorunu yaşayabilirler. Sindirim sisteminin tepki verme şekli kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Yorgunluk ve Halsizlik: Gluten intoleransı olan kişiler sık sık yorgunluk hissederler ve halsizlik yaşarlar. Bu durum, vücudun gluteni sindirmekte zorlanması ve besinlerden yeterince besin öğeleri alamamasıyla ilişkilendirilebilir.

Baş Ağrısı: Gluten intoleransı olan bazı kişiler, düzenli olarak baş ağrısı yaşarlar. Bu baş ağrıları genellikle migren şeklinde olabilir ve gluten içeren gıdalar tüketildikten sonra belirginleşebilir.

Cilt Sorunları: Gluten intoleransı olan kişilerde cilt sorunları da görülebilir. Özellikle egzama, sedef hastalığı veya dermatitis herpetiformis gibi cilt rahatsızlıkları sıkça karşılaşılan belirtiler arasındadır.

Kas ve Eklem Ağrıları: Gluten intoleransı olan bazı kişilerde kas ve eklem ağrıları da görülebilir. Bu ağrılar özellikle gluten tüketildikten sonra ortaya çıkabilir ve kronik hale gelebilir.

Önemli not: Gluten intoleransı belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve belirtiler genellikle gluten içeren gıdaların tüketilmesiyle ilişkilendirilir. Bu nedenle, eğer bu belirtilerden bir veya birkaçı sizde mevcutsa ve gluten intoleransı olabileceğinizi düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmanız gerekir. Uzmanlar, gerekli testleri yaparak size uygun bir tedavi planı oluşturabilirler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA