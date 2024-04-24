Gluten hassasiyeti neden olur? Bedeninizin gösterdiği 6 belirti...

Cilt Sorunları: Gluten intoleransı olan kişilerde cilt sorunları da görülebilir. Özellikle egzama, sedef hastalığı veya dermatitis herpetiformis gibi cilt rahatsızlıkları sıkça karşılaşılan belirtiler arasındadır.

Kas ve Eklem Ağrıları: Gluten intoleransı olan bazı kişilerde kas ve eklem ağrıları da görülebilir. Bu ağrılar özellikle gluten tüketildikten sonra ortaya çıkabilir ve kronik hale gelebilir.