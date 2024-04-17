1 kaşık dökmek yetiyor! Zeytini küflenmeden saklama yöntemi bulundu!

Ayçiçek yağı gibi bitkisel yağların kullanılması, zeytinlerin havayla temasını keserek oksidasyonu önler. Bu da zeytinlerin taze ve sağlıklı kalmasını sağlar. Ayçiçek yağının oluşturduğu tabaka, zeytinlerin nemini korur ve dış etkenlerden kaynaklanabilecek zararları engeller.