İtalyanların sırrı buymuş! Makarnayı su yerine bununla haşlayın...

-Malzemeler eriyip karıştıktan sonra haşlanmış makarnaları tencereye alın.

-Makarnayı sütün kremalı dokusunu alana kadar karıştırarak pişirin. Süt tamamen çekildiğinde, makarnanız hazır demektir.

-Son dokunuşları yapmak için tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

-Ocaktan alın ve sıcak sıcak servis yapın.

-Eğer isterseniz, servis yaparken üzerine maydanoz, taze kekik ya da fesleğen yaprakları serpebilirsiniz.

-Bu nefis sütlü makarnanızı sıcak olarak servis edebilir ve lezzetin tadını çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun!