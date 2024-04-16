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İtalyanların sırrı buymuş! Makarnayı su yerine bununla haşlayın...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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İtalyanların sırrı buymuş! Makarnayı su yerine bununla haşlayın...

Makarna, dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak kabul edilirken, İtalyanlar arasında makarnanın suyla haşlanmasının lezzetini azalttığına dair bir inanış vardır. Ancak, İtalyan şeflerin sırrı bu geleneksel düşünceyi tersine çeviriyor. İşte makarna pişirmenin püf noktası...

İtalyan şef Michele, makarna ve hamur işleri konusunda uzmanlaşmış bir isimdir ve orijinal makarna tarifini paylaşırken süt kullanımının önemine vurgu yapmaktadır. Şef Michele, makarnayı su yerine süt ile haşlamanın lezzetini 4 kat artırdığını ve daha yumuşak bir kıvam elde edildiğini söylüyor.

LEZZETİNİ İKİYE KATLIYOR!

İşte bu tarif için gereken malzemeler ve adımlar:

Malzemeler:

-1 paket istenilen model makarna

-3 su bardağı süt

-3 çorba kaşığı tereyağı

-1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

-Tuz ve karabiber

Ön pişirme için:

-2 bardak su

-2 çorba kaşığı zeytinyağı

-Tuz

Yapılışı:

-Öncelikle bir tencereye su, zeytinyağı ve tuzu koyup kaynatmaya başlayın.

-Kaynamaya başlayan suya makarnaları ekleyip yaklaşık 7 dakika kadar haşlayın.

-Haşlanan makarnaları süzgeçle süzüp bir kenara alın.

-Aynı tencerenin içine bu sefer süt, tereyağı ve rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

-Malzemeler eriyip karıştıktan sonra haşlanmış makarnaları tencereye alın.

-Makarnayı sütün kremalı dokusunu alana kadar karıştırarak pişirin. Süt tamamen çekildiğinde, makarnanız hazır demektir.

-Son dokunuşları yapmak için tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

-Ocaktan alın ve sıcak sıcak servis yapın.

-Eğer isterseniz, servis yaparken üzerine maydanoz, taze kekik ya da fesleğen yaprakları serpebilirsiniz.

-Bu nefis sütlü makarnanızı sıcak olarak servis edebilir ve lezzetin tadını çıkarabilirsiniz. Afiyet olsun!

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