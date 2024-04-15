Tıp dünyasının acı kaybı! Bakan Koca acı haberi duyurdu: Prof. Dr. Sezer Hatemi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı: İhtisas dönemi hocalarımdan Prof. Dr. Sezer Hatemi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, başta eşi Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, hekim camiamıza başsağlığı diliyorum.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Prof. Sezer hocamız, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bölümünün kurucusuydu. Öğrencileri onu daima saygıyla anacak.
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