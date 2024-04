Bir faydası daha bulundu! Eğer limonu böyle tüketirseniz...

Limon, sağlık için birçok faydası olan bir meyvedir.

İşte limonun bazı faydaları:

C vitamini kaynağı: Limon, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler ve antioksidan özelliklere sahiptir.

Sindirim sağlığı: Limon suyu, sindirimi teşvik ederek sindirim sistemi sağlığını destekler. Ayrıca, limon suyu mide asidini dengeleyebilir ve sindirim sorunlarını hafifletebilir.

Hidrasyon: Limon suyu içmek, vücudu hidrate etmeye yardımcı olabilir. Limon suyu, suyun tadını iyileştirir ve böylece daha fazla su içmeyi teşvik eder.