Sebzeleri sirkeli suda bekletenler bir daha düşünsün! Yıllarca yanlış yapmışız

Saç Bakımı: Karbonat, saç derisindeki fazla yağı absorbe edebilir ve saçın daha temiz ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca, saçtaki birikintileri ve kalıntıları gidermeye yardımcı olabilir.

Diş Bakımı: Karbonat, hafif bir aşındırıcı olarak dişlerinizi temizlemeye yardımcı olabilir. Diş macunu ile karıştırılarak dişlerinizi fırçalayabilir ve lekelerin giderilmesine yardımcı olabilir.

Bitki Bakımı: Bahçe veya saksı bitkileri için karbonatlı su, bazen toprağın pH dengesini düzeltmek için kullanılabilir. Ancak, bitki türüne ve toprak koşullarına bağlı olarak dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Karbonatlı su, genellikle evde bulunan ve çeşitli amaçlar için kullanılabilen uygun fiyatlı bir malzemedir. Ancak, kullanmadan önce herhangi bir alerjiniz veya hassasiyetiniz olup olmadığını kontrol etmek önemlidir.