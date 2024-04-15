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Organik yumurta nasıl anlaşılır? Satın alırken buna bakın! 0,1,2,3 numara yazıyorsa...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Organik yumurta nasıl anlaşılır? Satın alırken buna bakın! 0,1,2,3 numara yazıyorsa...

Yumurta, sağlıklı beslenme için önemli bir protein kaynağıdır. Ancak, market raflarında farklı boyutlarda, renklerde ve fiyatlarda birçok yumurta bulunabilir. Peki, organik yumurta nasıl anlaşılır? İşte, yumurta alırken dikkat edilmesi gerekenler...

Doğal yumurta, tavukların doğal koşullarda, genellikle serbestçe dolaşarak ve doğal yemlerle beslenerek üretildiği yumurtalardır. Bu yumurtalar, tavukların doğal yaşam ortamlarında, kafeslerde veya kümeslerde değil, geniş alanlarda serbestçe dolaşabilecekleri çiftliklerde yetiştirilir. Peki, hangi yumurta sağlıklı?

İşte yumurta üzerindeki kodların anlamları..

'0' Organik yumurta

Organik yumurta almak istiyorsanız yumurta üzerindeki kodun 0 ile başlaması gerekmektedir. TR ibaresi önünde "0" rakamını görürseniz o yumurtanın organik olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kodun olduğu yumurtalar tavuğun hiçbir kimyasal içerikli ürün tüketmediği ve doğal bir şekilde beslendiğini gösterir.

'1' Gezen tavuk yumurtası

"1" kodlu yumurtalar en doğal yumurtalar sıralamasında ikinci sıradadır. Organik yumurta fiyatları yüksek olduğu için ona en yakın alınabilecek yumurta "1" kodlu yumurtalardır. Bu yumurtalar gezen tavuk yumurtasıdır.

'2' Kümes tavuğu yumurtası

2 numaralı koda sahip olan yumurtalar, kümeste yaşayan tavuklara ait yumurtalardır. Bu yumurtaları gelişim çağındaki çocukların ve rahatsızlığı bulunanların tüketmemesi tavsiye edilir.

'3' Kafes tavuğu yumurtası

Bu koda sahip yumurtalar endüstriyel üretim ile hızlı yumurta alınabilmesi için kafeste yetiştirilen tavuklardan alınan yumurtalardır. Mümkün oldukça bu koda sahip yumurtaların tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.

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