Organik yumurta nasıl anlaşılır? Satın alırken buna bakın! 0,1,2,3 numara yazıyorsa...

İşte yumurta üzerindeki kodların anlamları..

'0' Organik yumurta

Organik yumurta almak istiyorsanız yumurta üzerindeki kodun 0 ile başlaması gerekmektedir. TR ibaresi önünde "0" rakamını görürseniz o yumurtanın organik olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kodun olduğu yumurtalar tavuğun hiçbir kimyasal içerikli ürün tüketmediği ve doğal bir şekilde beslendiğini gösterir.