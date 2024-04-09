Bayramda kilo almamanın püf noktası! Tatlıyı böyle tüketirseniz...

Bu, porsiyonlarda da geçerli. Bayram kahvaltısını geçirdikten sonra ilk öğünlerde mutlaka protein, sebze ve sağlıklı karbonhidratlara yer vermemiz lazım. Ana öğünleri, bu üçlüye göre hazırlamamız, vücudumuza büyük katkı sağlayacak. Bu tabak modeli ile ayarlanabilir.

Kilomuza önem veriyorsak, sabah tabağımızın yarısı sebzelerle oluşturulmalı. Bunun 4'te 1'inin protein kaynağı, 4'te 1'inin de karbonhidrat kaynağı ile sağlayabiliriz. Protein olarak yumurta, peynir, karbonhidrat olarak da tam buğday ekmek, belki az miktarda simit ya da börek gibi ürünler tüketilebilir" dedi.