Bayramda kilo almamanın püf noktası! Tatlıyı böyle tüketirseniz...
Bayram ziyaretlerinde sunulan yemekler, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını zorlayabilir. Ancak, bayram tatili boyunca kilo kontrolü sağlamak mümkündür. Diyetisyen Cemre Balkan ise bayram süresince kilo almamak için tatlının nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı. İşte haberin detayları...
Ramazan ayı boyunca yavaşlayan metabolizma kilo almaya müsait olduğu için alınan ekstra kaloriler hızla kilo alımına yol açabiliyor. Konu hakkında konuşan Diyetisyen Cemre Balkan, bayram süresince kilo almamak için tatlının nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi.
11 ayın sultanı Ramazan'ın sona ermesinin ardından değişen beslenme alışkanları tekrar eskiye dönecek. Diyetisyen Cemre Balkan, bayram sabahı ile birlikte başlayabilecek aşırı besin ve tatlı tüketiminin önüne geçebilmek için önemli uyarılarda bulundu. Balkan, özellikle tatlıların tok karnına tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bayram sonrası tüketilecek ilk öğünler hakkında bilgiler veren Diyetisyen Cemre Balkan, "1 ay boyunca oruç tutulduğu için metabolizmada birtakım yavaşlamalar meydana gelebiliyor. Bu nedenle bayramın başlarında çok büyük miktarlarda ve fazla öğün tüketmemiz çeşitli sindirim sistemi problemlerine neden olabilir. Bir anda değil de azar azar öğün sayısını artırmakta fayda var.
Bu, porsiyonlarda da geçerli. Bayram kahvaltısını geçirdikten sonra ilk öğünlerde mutlaka protein, sebze ve sağlıklı karbonhidratlara yer vermemiz lazım. Ana öğünleri, bu üçlüye göre hazırlamamız, vücudumuza büyük katkı sağlayacak. Bu tabak modeli ile ayarlanabilir.
Kilomuza önem veriyorsak, sabah tabağımızın yarısı sebzelerle oluşturulmalı. Bunun 4'te 1'inin protein kaynağı, 4'te 1'inin de karbonhidrat kaynağı ile sağlayabiliriz. Protein olarak yumurta, peynir, karbonhidrat olarak da tam buğday ekmek, belki az miktarda simit ya da börek gibi ürünler tüketilebilir" dedi.
"TATLI TOK KARNINA TÜKETİLMELİ"
Aşırı tatlı tüketiminden kaçınmak için tatlıların tok karnına tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Balkan, "Ramazan Bayramı'nda özellikle tatlı ve şeker tüketimi artıyor. İnsanlar daha çok tatlı yemek için kahvaltı yapmamayı ya da aç beklemeyi tercih edebiliyor. Bunun yerine bir öğün ile kendilerini doyurup, tok karnına tatlı tüketilmelidir. Böylece kişinin yediği tatlı porsiyonunda azalma meydana gelecektir. Kendini tutamayıp çok tatlı ve hamur işi tüketenler için akşam sebze, yoğurt ya da tavuklu salata tüketmesini öneriyoruz.
Ramazan boyunca açlığın yanı sıra hareket sayılarında da azalma oluyor. Bayram fırsat bilinerek bu adım sayılarını da artırmakta büyük fayda var. Fazla tüketilen besinleri sindirmede de hareketin artması etkili olabilir. Bitki çayları (papatya, kimyon) sindirim sistemini rahatlatabilir. Bunların yanı sıra yeterli su tüketimi de fazla öğünün önüne geçip, sindirim sistemini rahatlatıp, yağ yakmayı kolaylaştıracaktır" diye konuştu.
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