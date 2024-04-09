09 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Anne sütü kadar sağlıklı! Zeytinyağının bilinmeyen faydaları...

Anne sütü kadar sağlıklı! Zeytinyağının bilinmeyen faydaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024
ABONE OL
Anne sütü kadar sağlıklı! Zeytinyağının bilinmeyen faydaları...

Zeytinyağı, sağlığa olan faydalarıyla bilinen ve uzun yıllardır kullanılan şifa kaynağı bir besindir. İçerdiği antioksidanlar, tekli doymamış yağ asitleri ve diğer besleyici bileşenler sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkiler sunar. Son yapılan araştırmalar ise zeytinyağının birçok hastalık riskini azaltabileceğini gösterdi. İşte zeytinyağı hakkında bilinmeyenler... Özellikle Akdeniz diyetinin

Zeytinyağı, sağlık için sayısız faydasıyla bilinen bir "süper gıda" olarak kabul edilir. Yapılan yeni bir araştırma, zeytinyağının bunama riskini azaltabileceğini gösterdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

ABD'deki Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, birçok ülkenin yaşlanan nüfusuyla birlikte Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleriyle artan bir risk altında olduğunu ortaya koydu.

ÖLÜMLERİ AZALTIYOR!

Zeytinyağı tüketiminin demans kaynaklı ölüm riskini azaltabileceği bulgusu, 90 binden fazla ABD vatandaşının 30 yıl boyunca beslenme alışkanlıklarını ve ölüm kayıtlarını analiz eden bir araştırmaya dayanıyor.

Araştırmacılar, zeytinyağı tüketenlerle tüketmeyenler arasında bir karşılaştırma yaparak, zeytinyağı tüketiminin demans kaynaklı ölüm riskini azaltabileceğini belirlediler. Her gün yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, tüketmeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla demans kaynaklı ölüm riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu.

Araştırma ayrıca, her gün bir çay kaşığı margarin veya mayonezin zeytinyağıyla değiştirilmesinin demans kaynaklı ölüm riskini yüzde 8 ila 14 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Bu sonuçlar, zeytinyağının beyin sağlığı için önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA