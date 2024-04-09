Anne sütü kadar sağlıklı! Zeytinyağının bilinmeyen faydaları...

Araştırma ayrıca, her gün bir çay kaşığı margarin veya mayonezin zeytinyağıyla değiştirilmesinin demans kaynaklı ölüm riskini yüzde 8 ila 14 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Bu sonuçlar, zeytinyağının beyin sağlığı için önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.