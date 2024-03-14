Peynir kabını bununla silin! Asla küflenmiyor...

Oldukça basit olan bu yöntemde peyniri sakladığınız kabı tuzlu su ile silerek güzelce temizleyin ve herhangi bir durulama işlemi yapmadan saklama işlemini gerçekleştirin.

Tuzlu su ile sildiğiniz kaplarda özellikle de kaşar peyniri gibi peynirlerinizi saklayarak, dayanma sürelerini uzatabilirsiniz.