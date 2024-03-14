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Peynir kabını bununla silin! Asla küflenmiyor...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Peynir kabını bununla silin! Asla küflenmiyor...

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi sofraya lezzet katan peynirleri bozulmadan muhafaza etmenin yöntemi bulundu. Eğer buzdolabınızda bu şekilde saklarsanız, uzun süre taze tutabilirsiniz. İşte peynirin küflenmesini inleyen tüyo...

Kahvaltı sofraların vazgeçilmezi olan peynir, sağlık açısında oldukça faydalı bir besindir. Peyniri her ne kadar buzdolabında saklasak da küflenmesini önleyemeyiz. İşte bu sorunun önüne geçmek için pratik bir yöntem var. Peynirlerinizin raf ömrünü uzatacak tek şey...

UZUN SÜRE TAZE KALACAK!

Buzdolabında saklanmasına rağmen kolaylıkla küf sorunu ile karşı karşıya kalan peyniri bu sorundan kurtaracak basit ve pratik bu yöntem ile peynirlerinizin raf ömrünü uzatabileceksiniz.

Oldukça basit olan bu yöntemde peyniri sakladığınız kabı tuzlu su ile silerek güzelce temizleyin ve herhangi bir durulama işlemi yapmadan saklama işlemini gerçekleştirin.

Tuzlu su ile sildiğiniz kaplarda özellikle de kaşar peyniri gibi peynirlerinizi saklayarak, dayanma sürelerini uzatabilirsiniz.

Bazı peynirleri uzun süre bozulmadan saklamak için ayrıca sirkeli havlu ile sarabilirsiniz. Sirkeli su ile ıslattığınız havluyu peynirin etrafına sarın.

Daha sonra streç film ile de havluyu sarın. Bu yöntemle özellikle kaşar gibi sert peynirlerin küflenmesini önleyebilirsiniz. Peynirleri sadece yiyeceğiniz zamanlar buzdolabından çıkarıp gerekli olduğu kadarını dilimlemelisiniz.

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