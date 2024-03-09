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Pet şişelerin altına iyi bakın! O sayıların sırrı ortaya çıktı...

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Pet şişelerin altına iyi bakın! O sayıların sırrı ortaya çıktı...

Günlük hayatta sıkça kullandığımız plastik şişelerin altında bulunan numaraların ne anlama geldiği merak konusu oldu. Özellikle su şişelerinin altında sıkça rastlanan üçgen içine işlenmiş sayılar, pek çok kişinin dikkatini çekiyor. İşte o sembollerin sebebi...

Plastik pet şişelerin altında bulunan üçgen şeklindeki sembol ve rakamların rakamların ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu semboller ve rakamlar, plastik şişenin üretildiği malzemenin türünü belirliyor.

Bu semboller ve rakamlar, plastik şişenin geri dönüşüm işlemleri için önemli bir rol oynar. Örneğin, "PET" plastik için genellikle "1" rakamı kullanılır.

Bunlar, plastiklerin geri dönüşüm tesislerinde doğru bir şekilde sınıflandırılmasını sağlar ve geri dönüşüm sürecini kolaylaştırır.

Bu kodlar, farklı ülkeler ve üreticiler arasında değişebilir ancak genel olarak plastik türünü ve geri dönüşüm süreci hakkında bilgi verirler. Örneğin, "HDPE" plastik için "2" rakamı kullanılır.

Plastik şişelerin altındaki bu semboller ve rakamlar, plastiklerin doğru şekilde geri dönüştürülmesine ve çevreye olan etkisinin azaltılmasına yardımcı olur.

3 sayısı, Polivinil Klorid (V) kimyasalına karşılık gelmektedir. Bunu en sıklıkla fast food tipi yiyeceklerin kaplarında görmekteyiz.

4 sayısı, Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE) plastiğine karşılık gelmektedir. Bunu en sık gördüğümüz yerler et gibi besinleri sarmak için kullanılan malzemeler ve marketlerde satılan plastik poşetlerdir

5 sayısı, Polipropilen (PP) isimli plastik için kullanılmaktadır. Özellikle yoğurt kaplarında, içeceklerde kullanılan pipetlerde ve şişelerin kaplarda bu plastik kullanılır.

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