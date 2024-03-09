Pet şişelerin altına iyi bakın! O sayıların sırrı ortaya çıktı...

Bu kodlar, farklı ülkeler ve üreticiler arasında değişebilir ancak genel olarak plastik türünü ve geri dönüşüm süreci hakkında bilgi verirler. Örneğin, "HDPE" plastik için "2" rakamı kullanılır.

Plastik şişelerin altındaki bu semboller ve rakamlar, plastiklerin doğru şekilde geri dönüştürülmesine ve çevreye olan etkisinin azaltılmasına yardımcı olur.