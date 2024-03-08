Gece uykusuna düşman kafein içeren 5 yiyecek!

İşte kafein içeren 5 yiyecek:

Kahve: Kahve, kafein içeriği en yüksek olan içeceklerden biridir ve günlük kafein alımının büyük bir kısmını oluşturabilir.

Çay: Çay da kafein içerir ve kahveye göre daha az miktarda kafein içerir ancak yine de dikkatli tüketilmelidir.