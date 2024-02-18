Korelilerin dümdüz karın formülü açığa çıktı! Zayıflama garantili kür tarifi...

Yapılışı

Pirinç ununun üzerine bir yemek kaşığı suyu ve pirinç sirkesini ekleyip iyice karıştırın. Soyduğunuz sarımsakları iyice ezin. Zencefili rendeden geçirerek sarımsakların üzerine koyun. Pirinç ununun üzerine bu kez elma sirkesini döküp karıştırın. Salçaları ekleyin ve iyice karıştırmaya devam edin. Üzerine sarımsak ve zencefili ekleyin.

Karıştırma işlemine devam ederken toz biberi dökün. Dilerseniz bir çay kaşığı toz şeker ekleyin. Karışım harmanlanana kadar karıştırın. Lahana yapraklarını ve yeşil soğanları bir parmak ucu büyüklüğünde kesin. Bu sosu üzerine döküp iyice karıştırın. Tüm sos lahana yapraklarını ve soğanları kaplayana kadar karıştırdıktan sonra kavanoza yerleştirin. Kavanozun ağzını havasını alarak kapatın. Ter çevirip gölge bir yerde 7 gün boyunca bekletin. Fermente olan karışımdan her öğün bir kaşık tüketin.

