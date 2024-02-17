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Çelik tencerenize sürün! Bu yöntemle artık dibi tutmayacak

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.02.2024 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
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Çelik tencerenize sürün! Bu yöntemle artık dibi tutmayacak

Yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve uzun ömürlü olan çelik tavalar, hemen hemen her mutfakta bulunuyor. Sağlıklı bir tercih olmalarının yanı sıra, çelik tavaların en sevilmeyen yanı yapışabilme özelliğidir. İnanılmaz basit bir yöntemle, çelik tavaları yapışmaz hale getirmek mümkün. Üstelik, bu işlem için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var!

Çelik tavaların en rahatsız edici özelliği yapışabilmesidir. Bu sorun oldukça rahatsız edici bir durumdur. Neyse ki, artık yapışan tavalarla ilgili bir çözüm var. İşte o yöntem!

◼Tavanınızın içine bir paket kabartma tozu döküp üzerine biraz yağ eklemeniz yeterlidir.

◼Ardından, peçete yardımıyla bu karışımı iyice ovun.

◼Bu işlemi uyguladığınızda, peçetenin karardığını göreceksiniz.

◼Peçetenin beyaz kalana kadar işlemi tekrarladığınızda, tavanız artık yapışmaz hale gelecektir.

◼Bu basit ancak etkili yöntem sayesinde, artık tavalarınızda hiçbir şey yapışmayacak ve temizlik işleriniz daha da kolaylaşacaktır.

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