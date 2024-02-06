Kur’an-ı Kerim’de adı geçen binbir şifa deposu! Bereketin sembolü antioksidan ve OMEGA-5 kaynağı

NARIN TARİH BOYUNCA ÖNEMİ

Uzmanlara göre, narın anavatanı İran olmak üzere, Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu, Kafkasya ve Hindistan'ın kuzeyinde yetişen bir meyve. Yaklaşık 4 bin yıldır insanlık tarafından tanınan nar, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde önemli bir yer tutuyor. Nar, kilimler, mimari unsurlar ve kutsal metinlerdeki motifleriyle kültürel mirasın bir parçası olarak kabul ediliyor.