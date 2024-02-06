Kur'an-ı Kerim'de adı geçen binbir şifa deposu! Bereketin sembolü antioksidan ve OMEGA-5 kaynağı
Uzun ve sağlıklı bir yaşam için beslenmeye gereken önemi vermek oldukça önemlidir. Doğru ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla vücudumuzu koruyabilir ve sağlığımızı destekleyebiliriz. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak tüketilen ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan bu meyve, Hititlerden günümüze kadar birçok mutfakta kullanılmaktadır. İşte hem kalbinize hem ruhunuza iyi gelecek reçete...
Doğru ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla vücudumuzu koruyabilir ve sağlığımızı destekleyebiliriz. Bu özel meyve, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık açısından sunduğu faydalarla da ön plana çıkar. İçeriğindeki yüksek antioksidan miktarıyla vücudu zararlı serbest radikallerden korur ve yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler ve cilt için de büyük önem taşır.
ANADOLU'NUN EŞSİZ MEYVESİ
Kış aylarının olmazsa olmazı, tezgahlarda yerini alan nar, Türkiye'de 15'ten fazla çeşidiyle dikkat çekiyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan nar, sağlık için adeta bir şifa kaynağı. Hititlerden bu yana Anadolu'da kesintisiz bir şekilde tüketilen nar, uzun ve sağlıklı yaşam isteyenler için vazgeçilmez meyveler arasında yer alıyor.
NARIN TARİH BOYUNCA ÖNEMİ
Uzmanlara göre, narın anavatanı İran olmak üzere, Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu, Kafkasya ve Hindistan'ın kuzeyinde yetişen bir meyve. Yaklaşık 4 bin yıldır insanlık tarafından tanınan nar, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde önemli bir yer tutuyor. Nar, kilimler, mimari unsurlar ve kutsal metinlerdeki motifleriyle kültürel mirasın bir parçası olarak kabul ediliyor.
NARIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Nar, güçlü antioksidan özellikleriyle bilinir. Uzmanlar, nardaki antioksidan aktivitesinin büyük bir kısmını fenolik bileşiklerin oluşturduğunu belirtiyor. Nar suyunun bir bardağı, on bardak yeşil çay veya portakal suyundaki antioksidan miktarıyla eş değerde. Narın içerdiği omega-5, kalp ve ruh sağlığı için önemli bir rol oynuyor.
TÜRKİYE'DE NAR ÇEŞİTLİLİĞİ VE KULLANIM ALANLARI
Türkiye, nar çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Nar; sanayi, ticaret ve eczacılıkta önemli bir yere sahip. Kabuğundan kök boyaya, nar şerbetinden pekmeze, şampuandan kreme kadar pek çok ürün elde ediliyor. Nar, aynı zamanda hediyelik eşya yapımı, mimarlık ve süsleme sanatında da kullanılıyor.
NARIN CİLT ÜZERİNDEKİ MUCİZEVİ ETKİLERİ
Antik mitolojilerde güzellik kaynağı olarak görülen nar, içeriğindeki güçlü antioksidanlarla cildi koruyor ve canlılık veriyor. Nar çekirdeğinin yağı, yaşlanmayı geciktirici etkileriyle biliniyor. Nar kabuğunun öğütülmesiyle elde edilen karışımlar, cildi temizleyici ve parlaklık kazandırıcı etkiye sahip. Nar çekirdeğinde bulunan punikik asidin, antikanserojen ve nörokoruyucu etkileri de dikkat çekiyor.
Nar, tarih boyunca sağlık, güzellik ve beslenme açısından önemli bir yer tutmuş, günümüzde de sağlık ve beslenme bilincinin artmasıyla değeri daha da anlaşılan bir meyve haline gelmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kur'an-ı Kerim'de adı geçen binbir şifa deposu! Bereketin sembolü antioksidan ve OMEGA-5 kaynağı
- 4 yıldır aynı diyeti yapıyor! 49 yaşındaki Pınar Altuğ zayıflık sırrını açıkladı! Her gün 16 saat...
- 258 gol, 189 asist! Galatasaray taraftarı çok ağlayacak! Yıldız isim o tarihte gidiyor!
- EYT sonrası erken emeklilik komutu verildi! 1999-2000-2003-2008 prim+gün+yıl şartları baştan aşağı sıralandı! 47-48-49-50 yaşa...
- Mevduat getirisiyle 1 ayda net 18.739 TL kazanç! Vadeli Şubat 2024 faiz oranları...
- Müge Anlı ATV yeni bölüm izle! 6 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm, son bölüm, tek parça izle!
- Karar gece saat 00.45'te geldi! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur'lunun IBAN'ına ek hesap yattı! Emekliye net kök maaş ödeme takvimi
- 6 Şubat ASRIN FELAKETİ ANMA MESAJLARI | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yıl dönümü anlamlı, resimli taziye mesajları ve sözleri!
- 6 Şubat depremi saat kaçta oldu, kaç saniye sürdü? Kaç kişi hayatını kaybetti? 6 Şubat 2023 DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ VE MERKEZİ
- Bugün okullar var mı, yok mu? Valilik ve MEB kararını duyurdu! 6 Şubat Salı resmi tatil mi? Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa...
- Miraç Kandili 6 Şubat deprem mesajları 2024 | Depreme özel dualı, duygusal, anlamlı, ayetli kandil ve deprem sözleri ve mesajları...
- Kandil Mesajları 2024 Ayetli, Dualı, Resimli | En anlamlı, uzun, kısa, arkadaşa, aileye Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, Twitter (X)