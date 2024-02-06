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Kur'an-ı Kerim'de adı geçen binbir şifa deposu! Bereketin sembolü antioksidan ve OMEGA-5 kaynağı

SAĞLIK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Kur’an-ı Kerim’de adı geçen binbir şifa deposu! Bereketin sembolü antioksidan ve OMEGA-5 kaynağı

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için beslenmeye gereken önemi vermek oldukça önemlidir. Doğru ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla vücudumuzu koruyabilir ve sağlığımızı destekleyebiliriz. Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde kesintisiz olarak tüketilen ve güçlü bir antioksidan kaynağı olan bu meyve, Hititlerden günümüze kadar birçok mutfakta kullanılmaktadır. İşte hem kalbinize hem ruhunuza iyi gelecek reçete...

Doğru ve dengeli beslenme alışkanlıklarıyla vücudumuzu koruyabilir ve sağlığımızı destekleyebiliriz. Bu özel meyve, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık açısından sunduğu faydalarla da ön plana çıkar. İçeriğindeki yüksek antioksidan miktarıyla vücudu zararlı serbest radikallerden korur ve yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp sağlığını destekler ve cilt için de büyük önem taşır.

ANADOLU'NUN EŞSİZ MEYVESİ

Kış aylarının olmazsa olmazı, tezgahlarda yerini alan nar, Türkiye'de 15'ten fazla çeşidiyle dikkat çekiyor. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan nar, sağlık için adeta bir şifa kaynağı. Hititlerden bu yana Anadolu'da kesintisiz bir şekilde tüketilen nar, uzun ve sağlıklı yaşam isteyenler için vazgeçilmez meyveler arasında yer alıyor.

NARIN TARİH BOYUNCA ÖNEMİ

Uzmanlara göre, narın anavatanı İran olmak üzere, Güneydoğu Anadolu, Ortadoğu, Kafkasya ve Hindistan'ın kuzeyinde yetişen bir meyve. Yaklaşık 4 bin yıldır insanlık tarafından tanınan nar, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde önemli bir yer tutuyor. Nar, kilimler, mimari unsurlar ve kutsal metinlerdeki motifleriyle kültürel mirasın bir parçası olarak kabul ediliyor.

NARIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Nar, güçlü antioksidan özellikleriyle bilinir. Uzmanlar, nardaki antioksidan aktivitesinin büyük bir kısmını fenolik bileşiklerin oluşturduğunu belirtiyor. Nar suyunun bir bardağı, on bardak yeşil çay veya portakal suyundaki antioksidan miktarıyla eş değerde. Narın içerdiği omega-5, kalp ve ruh sağlığı için önemli bir rol oynuyor.

TÜRKİYE'DE NAR ÇEŞİTLİLİĞİ VE KULLANIM ALANLARI

Türkiye, nar çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Nar; sanayi, ticaret ve eczacılıkta önemli bir yere sahip. Kabuğundan kök boyaya, nar şerbetinden pekmeze, şampuandan kreme kadar pek çok ürün elde ediliyor. Nar, aynı zamanda hediyelik eşya yapımı, mimarlık ve süsleme sanatında da kullanılıyor.

NARIN CİLT ÜZERİNDEKİ MUCİZEVİ ETKİLERİ

Antik mitolojilerde güzellik kaynağı olarak görülen nar, içeriğindeki güçlü antioksidanlarla cildi koruyor ve canlılık veriyor. Nar çekirdeğinin yağı, yaşlanmayı geciktirici etkileriyle biliniyor. Nar kabuğunun öğütülmesiyle elde edilen karışımlar, cildi temizleyici ve parlaklık kazandırıcı etkiye sahip. Nar çekirdeğinde bulunan punikik asidin, antikanserojen ve nörokoruyucu etkileri de dikkat çekiyor.

Nar, tarih boyunca sağlık, güzellik ve beslenme açısından önemli bir yer tutmuş, günümüzde de sağlık ve beslenme bilincinin artmasıyla değeri daha da anlaşılan bir meyve haline gelmiştir.

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