Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Balıkları yemeden önce suyun içine atın test edin: Zehre dönüşebilir…
Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarının vazgeçilmez besin kaynaklarından olan balık tüketimi konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Vitamin ve sağlık deposu olan çeşitli balık türlerinin zehirli olma riskini minimize etmek için, Karatay hoca pratik kontrol yöntemlerini açıkladı. Balık severlerin, balığı tüketmeden önce basit yöntemlerle kontrol etmeleri gerektiğini vurgulayan Karatay, sağlıklı bir balık deneyimi için bu önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.
Balık tüketiminin insan vücuduna olan sayısız faydası göz ardı edilemez. Özellikle taze balığın besin değeri ve vitamin deposu olması, vücut üzerinde büyük etkilere sahiptir. Ancak, Prof. Dr. Canan Karatay, balık tüketimi konusunda vatandaşları uyardı. Taze olmayan balığın, vücuda büyük zarar verebilecek şekilde zehre dönüşebileceğini belirten Karatay, balık severlere önemli bilgiler sundu. Balığın tazeliğini anlamanın pratik yollarını paylaşan Karatay, sağlıklı bir beslenme için bu bilgilerin dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı. İşte o merak edilen bilgiler…
TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?
Kış aylarının vazgeçilmez besin kaynaklarının başında gelen balık çeşitlerinin taze olup olmadığını anlayabileceğiniz pratik yöntemler bulunuyor. İşte Prof. Dr. Canan Karatay hoca tarafından öneriler ve taze balığı anlamanın yöntemleri;
Prof. Dr. Canan Karatay hoca; balığın taze olup olmadığını anlamamız için derin bir kaba su doldurup içine koyun Balık taze ise suyun dibine çökecektir. Eğer balık bir süre sonra suyun yüzeyine çıkar ve ağzı açılırsa balık bayan demektir.
Ayrıca balığın taze olduğunu anlayabilmek için gözlerinin canlı ve saydam olması gerekiyor.
Taze balığın canlı bakması ve ve göz bebeklerinin dışa dönük bulunması gerekiyor.
Taze balığın karın bölgesine dikkat edin. Şişkin olması balığın bayat olduğuna işaret ediyor.
Balığın taze olduğunu gösteren bir diğer etmen ise solungaçlarının kırmızı ve nemli olması gerekiyor.
Balığın etinin rengi de taze olup olmadığını gösteriyor. Eğer balığın rengi koyu ise balığın bayat olduğunun göstergesidir.
Balığın kokusuna dikkat edin! Taze balıkta deniz kokusu bulunurken bayat balıkta amonyak kokusuna benzen bir koku bulunuyor.
Balığı almadan önce etine parmağınızla bastırın. Balığın üzerinde parmak iziniz kalıyorsa balık etinde yumuşamalar görülüyorsa balık bayatlamış demektir. Zira taze balığın eti sert oluyor.
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