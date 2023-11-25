Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! Balıkları yemeden önce suyun içine atın test edin: Zehre dönüşebilir…

Balık tüketiminin insan vücuduna olan sayısız faydası göz ardı edilemez. Özellikle taze balığın besin değeri ve vitamin deposu olması, vücut üzerinde büyük etkilere sahiptir. Ancak, Prof. Dr. Canan Karatay, balık tüketimi konusunda vatandaşları uyardı. Taze olmayan balığın, vücuda büyük zarar verebilecek şekilde zehre dönüşebileceğini belirten Karatay, balık severlere önemli bilgiler sundu. Balığın tazeliğini anlamanın pratik yollarını paylaşan Karatay, sağlıklı bir beslenme için bu bilgilerin dikkate alınmasının önemine vurgu yaptı. İşte o merak edilen bilgiler…

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?