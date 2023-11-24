Ellerinizde uyuşma, yanma, karıncalanma, kulak çınlaması gibi belirtilerle ortaya çıkıyor! Muhtemelen o vitamin eksik! İşte tamamlayabileceğiniz besinler…
B12 vitamini eksikliği birçok vücudunuzda birçok sorunu beraberinde getiriyor. Vücud da yanma, karıncalanma, uyuşma, kulak çınlaması, kas gerginliği ve daha birçok belirtinin görülmesine neden olan durumun bir an önce tamamlanması gerekiyor. İşte B12 bakımından zengin besinlerin listesi…
B12 vitamini eksikliği, vücudun tam işlevli kırmızı kan hücreleri üretme yeteneğini etkileyerek ortaya çıkan bir durumdur. Pernisiyöz anemi olarak adlandırılan bu durum, bireylerin beslenmelerinde yeterli miktarda B12 vitamini almamaları sonucunda gelişir. B12 vitamini eksikliği çeşitli semptomlara neden olabilir. Ancak British Medical Journal'da (BMJ) yayınlanan bir makaleye göre, birçok insanın karşılaştığı nörolojik semptomlar, bu eksikliğin ana belirtileri arasında yer alıyor. Bu nedenle, B12 vitamini takviyesi veya B12 zengini besinlerin düzenli olarak tüketilmesi, vücudu sağlıklı bir şekilde desteklemenin önemli bir yolu olabilir.
B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELER?
PARESTEZİ
Parestezi, genellikle ellerde, kollarda, bacaklarda veya ayaklarda hissedilen ancak vücudun diğer kısımlarında da ortaya çıkabilen yanma veya karıncalanma hissini ifade eder.
Bu his genellikle ağrısızdır ve karıncalanma veya uyuşukluk, deride sürünme veya kaşıntı olarak tanımlanır.
UYUŞMA
Uyuşma, vücudun bir kısmındaki his kaybını ifade eder. Aynı zamanda yanma hissi veya karıncalanma hissi gibi duyulardaki diğer değişiklikleri de tanımlayabilir.
ZAYIF DENGE
Zayıf denge, yürürken dengenizi kaybetmeyi veya dengesiz hissetmeye neden olabilir.
KULAK ÇINLAMASI
Tinnitus, dışarıdan gelmeyen seslerin duyulmasına verilen isimdir. Uzmanlar, kulak çınlamasının çınlama, uğultu, tıslama, zonklama gibi ses çıkarabileceğini söylüyor.
ATAKSİ
Ataksi, koordinasyonu, dengeyi ve konuşmayı etkileyen bir grup bozukluğu ifade eden bir terimdir. Uzmanlar, vücudun herhangi bir bölümünün etkilenebileceğini söylüyor, ancak ataksisi olan kişiler sıklıkla denge ve yürüme, konuşma, yutma, yazma ve yemek yeme gibi yüksek derecede kontrol gerektiren hareketlerde ve görmede zorluk yaşamaktadır.
MİYELOPATİ
Miyelopati, omurganın sıkışmasından kaynaklanan bir durumdur. Cleveland Clinic'e göre yaygın semptomlar arasında boynunuzda veya sırtınızda ağrı, kollarınızda, ellerinizde, bacaklarınızda veya ayaklarınızda karıncalanma, uyuşukluk veya güçsüzlük, gömleğin düğmelerini iliklemek gibi ince motor becerilerde zorluk, denge veya koordinasyon sorunları, reflekslerde değişiklikler yer alıyor.
SPASTİSİTE
Spastisite, uzun süreli kas kasılması nedeniyle anormal kas gerginliğidir.
OTONOM FONKSİYON BOZUKLUĞU
Otonom sinir sistemi hasar gördüğünde otonom fonksiyon bozukluğu ortaya çıkar.
Semptomlar arasında baş dönmesi ve ayakta dururken bayılma, sindirim güçlükleri ve terleme anormallikleri yer alır.
EN ZENGİN B12 VİTAMİNİ KAYNAKLARI
Vücudunuzdaki her türlü hücrenin B12 vitaminine ihtiyacı vardır. Buna sinirlerinizi koruyan kırmızı kan hücreleri de dahildir. Ancak bu besin maddesini dış kaynaklardan almanız gerekmektedir.
Ortalama olarak, 14 yaş ve üzeri çoğu insanın günde yaklaşık 2,4 mikrograma ihtiyacı vardır. İyi haber şu ki vücudunuz karaciğerinizde fazladan B12 depolar. Eksikliği ise yorgunluk, hafıza sorunu veya sinir hasarını içerir.
TON BALIĞI
Ton balığı yaygın olarak tüketilen bir balıktır ve protein, vitaminler ve mineraller dahil olmak üzere harika bir besin kaynağıdır. Özellikle derinin hemen altındaki koyu renkli kaslar olarak bilinen kaslarda yüksek konsantrasyonda B12 vitamini içerir.
100 gramlık pişmiş ton balığı porsiyonu vitaminin günlük ihtiyacının %453'ünü içerir.
Aynı porsiyon boyutunda aynı zamanda iyi miktarda yağsız protein, fosfor, selenyum ve A ve B3 vitaminleri de bulunur. Konserve ton balığı da yeterli miktarda B12 vitamini içerir. Aslında, suda konserve edilmiş bir kutu (142 gram) hafif ton balığı günlük ihtiyacınızın %152'sini içerir.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Süt ve yoğurt ve peynir gibi diğer süt ürünleri, mükemmel protein kaynakları ve B12 vitamini de dahil olmak üzere birçok vitamin ve mineral kaynağıdır. Bir bardak (240 ml) tam yağlı süt, B12 vitamini için günlük ihtiyacınızın %46'sını sağlar.
Peynir aynı zamanda zengin bir B12 vitamini kaynağıdır. Büyük bir dilim (22 gram) peynir günlük ihtiyacınızın yaklaşık %28'ini içerir.
Tam yağlı sade yoğurt da iyi bir kaynak olabilir. Hatta bu vitaminin eksikliği olan kişilerde B12 vitamini durumunun iyileştirilmesine yardımcı olduğu bile gösterilmiştir.
YUMURTA
Yumurtalar tam protein ve B vitaminleri, özellikle B2 ve B12 açısından harika bir kaynaktır.
İki büyük yumurta (100 gram), B12 vitamini için günlük ihtiyacınızın yaklaşık %46'sını, ayrıca B2 vitamini için günlük ihtiyacınızın %39'unu sağlar.
Araştırmalar yumurta sarısının yumurta beyazından daha yüksek düzeyde B12 vitamini içerdiğini göstermiştir. Yumurta sarısındaki B12'nin emilimi de daha kolaydır. Bu nedenle yumurtaların sadece beyazları yerine bütün olarak tüketilmesi önerilir.
İyi bir dozda B12 vitamini almanın yanı sıra, sağlıklı miktarda D vitamini de alırsınız. Yumurtalar, iki büyük yumurtanın DV'sinin %11'i ile doğal olarak D vitamini içeren az sayıdaki gıdadan biridir.
SAKATAT
Sakatatlar besin açısından en zengin gıdalardan bazılarıdır. Özellikle kuzu etinin karaciğer ve böbrekleri B12 vitamini açısından zengindir.
100 gram kuzu ciğeri porsiyonu, B12 vitamini için Günlük Değerin (DV) %3,571'ini sağlar.
Kuzu karaciğeri genellikle B12 vitamini açısından sığır veya dana karaciğerinden daha yüksek olsa da, son ikisi hala 100 gramda günlük ihtiyacınızın yaklaşık %3.000'ini içerebilir.
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