Ellerinizde uyuşma, yanma, karıncalanma, kulak çınlaması gibi belirtilerle ortaya çıkıyor! Muhtemelen o vitamin eksik! İşte tamamlayabileceğiniz besinler…

Ortalama olarak, 14 yaş ve üzeri çoğu insanın günde yaklaşık 2,4 mikrograma ihtiyacı vardır. İyi haber şu ki vücudunuz karaciğerinizde fazladan B12 depolar. Eksikliği ise yorgunluk, hafıza sorunu veya sinir hasarını içerir.

TON BALIĞI

Ton balığı yaygın olarak tüketilen bir balıktır ve protein, vitaminler ve mineraller dahil olmak üzere harika bir besin kaynağıdır. Özellikle derinin hemen altındaki koyu renkli kaslar olarak bilinen kaslarda yüksek konsantrasyonda B12 vitamini içerir.