Yemeklerinize koymadan önce dikkat! 1 dilimi bile zehirleyebilir! Buzdolabında saklamak bile...
Yemeklerimizin demir başı olan soğanın yanlış kullanıldığında zehirleyebileceğini biliyor muydunuz. Hemen hemen herkesin kullandığı bu yöntem adeta bakteri saçıyor. Kesilen sebze ve meyvelerin buzdolabına koyulması ciddi riskler barındırıyor. Peki, soğan nasıl saklanlanır? İşte soğan saklarken yapmamamız gereken hatalar...
1 dilimi bile tehlike saçıyor! Sakın bu hatayı yapmayın. Yemeklerimizin vazgeçilmez besini olan soğanın yanlış tüketilmesi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar soğanın da vücudumuza yarar değil zarar getirdiğini ortaya çıkardı. Peki, soğan nasıl kullanılmalı? İşte, kullanırken yapılmaması gereken hatalar...
BU ŞEKİLDE SAKIN SAKLAMAYIN!
Çiğ olarak doğranmış veya kesilmiş soğan kapaklı veya kilitli poşetlerin içinde, saklama kaplarında buzdolabında dahi saklansa, bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.
Soğanın kabuklarını soyduktan sonra bekletilmeden tüketilmesi gerekiyor. İhtiyacımız olduğunda soğanı taze olarak doğrayıp kullanmak en doğru olandır.
1 DİLİMİ BİLE ZEHİRLEYEBİLİR!
Dilimlenmiş şekilde 1 gece dahi beklemiş soğan safra salgılarını, mide asitini arttırır ve gıda zehirlenmesine neden olarak geri dönüşü olmayan rahatsızlıklara yol açabilir.
SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?
*Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan ve yılın bütün aylarında bulunması kolay olan bir şifa kaynağıdır. Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve hastalığın tedavisi için çok fayda sağlar.
*Evde grip - hasta olan biri varsa gece yatmadan önce dilimlenmiş soğanı odaya koyduğumuzda sabaha kadar soğan o grip mikrobunu havadan kendi içine hapseder ve hastalığın başkasına geçmesini önler.
*Soğan enfeksiyon hastalıklarına ve serbest radikallere karşı çok etkilidir.
*Potasyum, B ve C vitamini içermektedir ve bu vitaminler açısından zengindir. Doğal antibiyotik özelliğinden dolayı kalp ve damar sağlığına ciddi katkıda bulunur.
*Kanı temizleme özelliği sayesinde damar tıkanıklıklarına neden olan unsurları ortadan kaldırır.
*Soğuk algınlığına iyi gelir.
*Burun kanamalarını durdurabilir.
*Yanıklara ve böcek ısırmalarına faydalıdır.
*Kanser hastalıklarından korur.
*Damar sertliği sorunlarına yakalanma riskini azaltır ve dolaylı olarak kalp sağlığını da korur.
Kemik sağlığının korunmasını sağlar.
Şeker seviyesini dengeler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yemeklerinize koymadan önce dikkat! 1 dilimi bile zehirleyebilir! Buzdolabında saklamak bile...
- BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...
- Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşili soslar neden yasaklandı? Son tarih...
- EYT başvuru sonucu ne zaman açıklanacak? SGK EYT başvuru takibi sorgulama nasıl yapılır?
- Tuzla TOKİ CANLI YAYIN kura çekilişi! 24 Mart TOKİ Tuzla sonuçları PDF LİSTESİ 2023! e-Devlet sorgulama ekranı
- ALES ne zaman 2023? ALES/12,3 sınavı hangi ay ve tarihte yapılacak? ÖSYM Akademik Takvim
- 23 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Kira artış oranı açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
- Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bu hafta mı?
- Polis, öğretmen, jandarma, astsubay maaşları zamlandı mı? Memur maaşlarına ek zam gelecek mi?
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Bekçi alımı başvuru sonuç duyurusu geldi mi?