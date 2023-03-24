Yemeklerinize koymadan önce dikkat! 1 dilimi bile zehirleyebilir! Buzdolabında saklamak bile...

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

*Soğan, içerdiği besin ve elementler sayesinde sağlığa çok faydası olan ve yılın bütün aylarında bulunması kolay olan bir şifa kaynağıdır. Kanserle mücadeleden cilt sağlığının korunmasına, enfeksiyon hastalıklarının tedavisinden zayıflamaya birçok hastalıktan korunma ve hastalığın tedavisi için çok fayda sağlar.