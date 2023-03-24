Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşili soslar neden yasaklandı? Son tarih...
Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık marketlerde satılamayacak.Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünlerin yurt içinde satılması yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla mevcutta piyasaya sürülen ürünler ise 30 Haziran 2024 tarihinden itibaren piyasada bulunamayacak. Peki, Nar ekşisi yasaklandı mı, neden?
Resmi Gazete'de yayımlandı! "Nar ekşili soslar yasaklandı mı?" sorusu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından sorgulanmaya başladı. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünlerin piyasaya sürülmesine yasaklandı. Peki, Nar ekşili soslar neden yasaklandı? İşte, son dakika detaylar...
NAR EKŞİSİ NEDEN YASAKLANDI?
AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, nar ekşisine, nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyecek.
SON TARİH 30 HAZİRAN 2024!
Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.
Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler, 30 Haziran 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.
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