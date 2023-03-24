Nar ekşisi yasaklandı mı? Nar ekşili soslar neden yasaklandı? Son tarih...

Resmi Gazete'de yayımlandı! "Nar ekşili soslar yasaklandı mı?" sorusu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararın ardından sorgulanmaya başladı. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünlerin piyasaya sürülmesine yasaklandı. Peki, Nar ekşili soslar neden yasaklandı? İşte, son dakika detaylar...