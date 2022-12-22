Sağlık Bakanlığı’ndan flaş adım! Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım

Koca, "Geçtiğimiz ay tam 2 milyon 866 bin 7 kişi, MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayene olmaya gelmedi. Randevusuna gelmeyenlerin, randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara bir açıklaması olabilir mi? Gelinmeyecek randevular iptal edilmelidir. MHRS üzerinden randevu alıp gelmeyenlerin oranı önceki aylarda %30 iken, bu oran Ekim ayında %25'e indi. Randevu almak isteyip de beklemek zorunda kalanlara imkan sağlandı. Randevularda ciddi olmalıyız. Gelmeyeceği randevuyu iptal edenlere teşekkür ediyorum." demişti.