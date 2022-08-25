Aile hekimlerine müjdeli haber! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

GÜNLÜK MUAYENE SAYISINA GÖRE TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILACAK

Ayrıca, aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak. Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.