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Fransa’da maymun çiçeği vakası artıyor!

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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Fransa’da maymun çiçeği vakası artıyor!

Fransa'da maymun çiçeği vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülkede 12'si başkent Paris’in de bulunduğu "İle-de-France" bölgesinde olmak üzere toplam 16 maymun çiçeği virüslü vaka tespit edildi.

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