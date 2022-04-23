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Bilim Kurulu üyesinden flaş korona aşısı açıklaması! Pandemi epidemiye döndü mü?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 23.04.2022
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Bilim Kurulu üyesinden flaş korona aşısı açıklaması! Pandemi epidemiye döndü mü?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Önümüzdeki dönemde koronavirüs vakaları çok aşağıya düştü, diyelim ki 100, 20, 10 oldu. Bu süreçte de böyle bir salgın, böyle bir tehlike olmaması için tıpkı grip aşısında olduğu gibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza nasıl ki aşılama tavsiye ediliyorsa, koronavirüs için de 65 yaş üzeri olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı önümüzdeki dönem yine aşılamak mümkün olabilir" dedi.

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