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6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
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6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle 6 ilaç daha geri ödeme listesinde alındı. Tip 1 Gaucher Hastalığı, kanser ilacı, KOAH hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar da geri ödeme listesinde yer aldı

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