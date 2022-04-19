Maske zorunluluğu kalktı! İşte maske kullanımı şart olan alanlar! Avrupa ülkeleri tek tek açıklıyor: İspanya hükümeti duyurdu

ÜLKE GENELİNDE SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 11 milyon 736 bin 893 vaka tespit edilirken, 103 bin 721 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede mevcut durumda 345'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 635 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirdiği açık alanda maske takma zorunluluğunu 10 Şubat'tan itibaren kaldırmıştı.