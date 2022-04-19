19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Sağlık Haberleri Maske zorunluluğu kalktı! İşte maske kullanımı şart olan alanlar! Avrupa ülkeleri tek tek açıklıyor: İspanya hükümeti duyurdu

Maske zorunluluğu kalktı! İşte maske kullanımı şart olan alanlar! Avrupa ülkeleri tek tek açıklıyor: İspanya hükümeti duyurdu

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
Maske zorunluluğu kalktı! İşte maske kullanımı şart olan alanlar! Avrupa ülkeleri tek tek açıklıyor: İspanya hükümeti duyurdu

İspanya hükümeti tarafından yapılan açıklamada 700 gündür uygulanan kapalı alanda maske zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu. Açıklamada maske kullanımının süreceği bazı alanlar da paylaşılırken Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez "Yarından itibaren yüzümüzü ve gülüşümüzü göstereceğiz." dedi.

İspanya hükümeti, Kovid-19 salgınından dolayı 700 gündür uygulanan kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldırdı.

İŞTE MASKE KULLANILACAK ALANLAR

Bakanlar Kurulunun aldığı ve 20 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla, hastane, toplu ulaşım araçları, eczane veya yaşlı bakımevleri dışındaki tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğuna son verildi.

SALGININ ETKİSİ AŞI SAYESİNDE AZALDI

Sağlık Bakanı Carolina Darias, basına yaptığı açıklamada, "Bundan böyle maske takma zorunluluğu, bazı yerler dışında kaldırılıyor. İspanya'daki mevcut durum buna uygun. 12 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sinde aşılama tamamlandı. Salgının etkisi aşı sayesinde oldukça düştü." dedi.

"YÜZÜMÜZDEKİ GÜLÜŞÜ GÖSTERECEĞİZ"

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez de, 700 gün sonra maske kullanılmasının zorunlu olmaktan çıkarılmasını, "Yarından itibaren yüzümüzü ve gülüşümüzü göstereceğiz." diyerek duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 11 milyon 736 bin 893 vaka tespit edilirken, 103 bin 721 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede mevcut durumda 345'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 635 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti 24 Aralık 2021'de bir kez daha getirdiği açık alanda maske takma zorunluluğunu 10 Şubat'tan itibaren kaldırmıştı.

ALMANYA DA AYNI SİSTEMDE

Almanya'da vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesine rağmen bu hafta ülkenin büyük bölümünde bugünden itibaren Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kaldırıldı.

Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak.

ABD'DE TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

ABD'de federal mahkemenin dün aldığı, hava yolu ve diğer toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunu 3 Mayıs'a kadar uzatan düzenlemeyi iptal kararı ülkede tartışmalara neden oldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bir kesim federal mahkemenin kararını alkışlarken, diğer kesim ise Kovid-19 salgını tam bitmemişken maske zorunluluğunun kaldırılmasından duydukları endişeleri aktardı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, federal bir yargıcın, ABD'de toplu taşımada, havalimanlarında ve hava yollarında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik kararını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi ve sağlık için maske takmaya devam edilmesini önerdiklerini belirtti.

Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA