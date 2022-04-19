Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan kritik toplantı! Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor

ÖLÜMLER KATLANIYOR

Salgın sonrası en önemli sıkıntı, kronik rahatsızlığı olmasına karşın kontrollerin aksatılması. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre 135 ülkenin yüzde 95'inde temel sağlık hizmetleri aksadı. Bu nedenle tüberküloz (dünyada yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor), koah, kolan kanseri, hepatit B ve C hastalıklarında ciddi bir artış ve ölüm bekleniyor. Türkiye'de bunlar için çözüm üretecek.