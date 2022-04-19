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Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.04.2022
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Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan kritik toplantı! Maske ve karantina zorunluluğu kalkıyor

Son dakika haberine göre: Koronavirüs Bilim Kurulu çarşamba günü maske ve karantina kararlarını değerlendirmek üzere toplanacak. Tüm kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılması beklenirken, karantina süresinin de kaldırılmasının masada olduğu belirtiliyor.

Bütün dünya pandemi sonrası döneme hazırlanırken Türkiye'de bu konuda adımlar atacak. Bu kapsamda kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu, bir süre sonra da bir haftalık karantinanın kaldırılması gündemde. Sağlık Bakanlığı bir taraftan da ertelenen sağlık sorunları nedeniyle sistemin üzerine binmeye başlayan aşırı yük için önlem alıyor. Bu kapsamda TUS'ta uzmanlık kadrolarını iki katına yükseltecek.

KONTROLLER ERTELENDİ

İki yılı aşkın süredir virüsün bulaşması riski nedeniyle ertelenen kontroller için yapılan başvurular hastanelerde sıra bekleme sürelerinin uzamasına neden oldu. Randevu taleplerinin eskisi gibi anında karşılanamamasının en önemli nedeni ise yeterli doktor bulunmaması.

İKİ KATI UZMAN

Sağlık Bakanlığı sorunun çözümü için harekete geçti. Önümüzdeki dönemde açılacak TUS sınavında uzmanlık kadroları iki katına çıkartılacak. Uzmanlık kadroları için aile hekimlerinin başvurması nedeniyle ortaya çıkabilecek aile hekimliği kadroları konusunda da çözüm aranıyor. 15 bin yeni mezunun buralara yönlendirilmesi düşünülüyor.

ÖLÜMLER KATLANIYOR

Salgın sonrası en önemli sıkıntı, kronik rahatsızlığı olmasına karşın kontrollerin aksatılması. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre 135 ülkenin yüzde 95'inde temel sağlık hizmetleri aksadı. Bu nedenle tüberküloz (dünyada yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor), koah, kolan kanseri, hepatit B ve C hastalıklarında ciddi bir artış ve ölüm bekleniyor. Türkiye'de bunlar için çözüm üretecek.

MASKE VE KARANTİNA KALKIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun maske kullanımı dahil olmak üzere önemli bir toplantı yapılacağını açıklamıştı.Bilim kurulu'nun Çarşamba günü toplanması bekleniyor. Belli alanlar dışında maskenin tüm kapalı alanlarda kaldırılmasının gündemde olacağı bildirildi. Toplu taşıma, hastaneler gibi bazı yerlerde ise sınırlama devam edecek. Maskenin kaldırılacağı yerlerden birinin de okullar olması bekleniyor.

Bir haftalık karantina süresinin kaldırılmasının da ele alınacağı belirtiliyor. Bu kuralı bir çok Avrupa ülkesi kaldırmış durumda.

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