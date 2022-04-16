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Milyonların beklediği habere günler kaldı! Maske kullanımı zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan'dan umutlandıran sözler

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 16.04.2022 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022
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Milyonların beklediği habere günler kaldı! Maske kullanımı zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu üyesi Mustafa Necmi İlhan’dan umutlandıran sözler

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Bilim Kurulu'na ilişkin sevindiren ifadeler kullandı. Önümüzdeki hafta güzel haberler verilebileceğini söyleyen İlhan, kapalı alanlarda maske kullanımının rahatlatılmasına ilişkin konuştu. Peki kapalı alanlarda maske kullanımı kalkacak mı? Okullarda maske takmak zorunlu mu olacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüste son durum ve maske kullanımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlhan "Önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız" dedi.

SÜREÇ BÖYLE DEVAM EDERSE İYİYE YOL ALACAĞIZ

İlhan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi her şey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün.

RAMAZAN'IN OLUMLU KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Ramazan olayının sosyal etkinliklerinin görece daha kısıtlı olması nedeniyle sürece olumlu katkı yaptığına inanıyorum. Zira geçen sene de böyle olmuştu. Sayılar aşağı doğru gitmişti fakat bayramda bir araya gelmelerle birlikte vakalar artmıştı.

"YAZIN SÜRECİ DAHA DA RAHATLAYARAK ATLATABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bayram sürecinde dikkatli bir şekilde geçirirsek özellikle havalar ısınıyor, Ramazan Bayramı'nda büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz yerlerde havalandırmaya dikkat edip, kronik hasta olanların yanında kalabalık olarak bir arada olmamaya dikkat edersek yazın süreci daha da rahatlayarak atlatabileceğimizi düşünüyorum.

Şunu da söylemek lazım salgın hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Şu ana kadar 97 bin vatandaşımız hayatını kaybetti. İnşallah tabi bundan sonra böyle bir süreç görmeyeceğiz. Böyle vakalar görmeyeceğiz fakat dikkatli bir şekilde tedbirlere olabildiğince riayet ederek yola devam edersek, aşısı eksik olan vatandaşlarımız aşılarını olurlarsa, özellikle 65 yaş üzeri kronik hasta olan vatandaşlarımız aşılarını olmaya devam eder hatırlatma dozlarını olurlarsa inşallah çok yakın zamanda belki önümüzdeki hafta içerisinde bu rakamlar 2 binlerin altını görür. En önemlisi vefat sayımız 10'un altındaki rakamlara gelir. Rakamlar azaldıkça haliyle hepimiz öğrendik 15-20 gün sonra vefat rakamlarına da yansıyor. İnşallah yakın zamanda bu durum vefat sayılarına da yansıyacak inancındayım.

KAPALI ALANLARDAKİ MASKE TAKMA ZORUNLUĞU KALKIYOR MU?

Biz de heyecanlıyız muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir.

MASKELERDE RAHATLAMA OLACAK

Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.

OKULLARDA MASKE KULLANIMI

Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir.

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