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Oruçta zorlanan sigara tiryakileri dikkat! Sigarayı bıraktıran ot işinizi kolaylaştıracak

SAĞLIK İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Oruçta zorlanan sigara tiryakileri dikkat! Sigarayı bıraktıran ot işinizi kolaylaştıracak

Sigara bağımlılarının sigara bırakabilmek için kullandıkları karabaş otunun, Ramazan ayında oruçlu tiryakilerin de oruçluyken olan sigara ihtiyacını azalttığı öne sürüldü. Peki karabaş otu nasıl kullanılır? Karabaş otuyla kaç gün kullanılır? İşte sigarayı bırakmayı kolaylaştıran mucizevi ota ilişkin detaylar…

Sivas'ta aktarlıkla uğraşan Orhun Özfidancı, sıklıkla Akdeniz bölgesinde yetişen karabaş otunun Ramazan ayında tiryakilerin sigaraya olan ihtiyaçlarını azalttığını söyledi.

BU OTU İÇİNCE SİGARA İÇMEK ÇOK ZOR…

Özfidancı, bu mucizevi ota ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz bölgesinde yetişen Karabaş Otu bitkisini demleyip iftardan sonra ve sahurdan önce olmak üzere iki defa içmek suretiyle kullanabilir. 21 gün kullanıp bir hafta ara verecek şekilde kullanmalıdır.

Bu bitki tüketildiği zamanda sigara içme esnasında veya da sigara içilen ortamda bulunduğunda tiksinme, mide bulanması gibi etkilere sahip. Bunun yanı sıra akciğer temizliğinde kullanmak üründe bal, zencefil ve limon kullanıla bilir.

Bu bitkiyi düzenli olarak kullandığı takdirde zaten sigara kokusuna veya sigaranın tadını aldığı zaman mide bulanmasıyla karşı karşıya gelinecektir ama düzenli bir şekilde kullanması gerekiyor. Yani birkaç bardak içtikten sonra kesin sigarayı bıraktım denilemez. Kişinin önce kendisi irade göstermesi gerekir, karabaş otu gibi bitkiler sadece bırakmasını kolaylaştırıyor."

Oruçta sigara ihtiyacını azaltan ot ORUÇTA SİGARA İHTİYACINI AZALTAN OT

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