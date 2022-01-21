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Koronavirüs aşısı olmayanlar dikkat! Risk 49 kat fazla! 65 yaş üstü için yapılan araştırma tamamlandı

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Koronavirüs aşısı olmayanlar dikkat! Risk 49 kat fazla! 65 yaş üstü için yapılan araştırma tamamlandı

ABD'de yapılan araştırmada Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun, aşılarını tamamlamış yaşıtlarına göre hastaneye kaldırılma riskinin tam 49 kat fazla olduğu tespit edildi. Araştırmada farklı ve çarpıcı detaylara da ulaşıldı. İşte detaylar...

ABD'de yapılan araştırmada, Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun, aşılarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla 49 kat daha fazla hastaneye kaldırılma riski taşıdığı belirtildi.

HASTANEYE YATMA İHTİMALİ 49 KAT DAHA FAZLA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen yeni verilerde, virüse yakalanan 65 yaş ve üstü aşılanmamış yetişkinlerin, takviye aşı dozlarını alan yaşıtlarına göre hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılığının 49 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

17 KAT ARTTI

Aynı yaş grubundaki aşılanmamış yetişkinlerin, ilk iki mRNA aşılarını veya bir Johnson & Johnson dozu alanlara göre hastaneye yatırılma olasılıklarının da 17 kat arttığı saptandı.

TAKVİYE DOZLARDA FARK 44 KAT

50 ila 64 yaş arasındaki aşılanmamış kişilerin ise takviye dozlarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının 44 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

UZMANLAR AŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, Ekim-Aralık 2021'de derlenen CDC verilerinin, takviye Kovid-19 aşısı yaptırmanın, özellikle virüse karşı hassas yaş grubunda ne kadar etkili olduğunu ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

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