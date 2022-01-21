Koronavirüs aşısı olmayanlar dikkat! Risk 49 kat fazla! 65 yaş üstü için yapılan araştırma tamamlandı
ABD'de yapılan araştırmada Kovid-19 aşısı yaptırmayan 65 yaş ve üzeri grubun, aşılarını tamamlamış yaşıtlarına göre hastaneye kaldırılma riskinin tam 49 kat fazla olduğu tespit edildi. Araştırmada farklı ve çarpıcı detaylara da ulaşıldı. İşte detaylar...
HASTANEYE YATMA İHTİMALİ 49 KAT DAHA FAZLA
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen yeni verilerde, virüse yakalanan 65 yaş ve üstü aşılanmamış yetişkinlerin, takviye aşı dozlarını alan yaşıtlarına göre hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılığının 49 kat daha fazla olduğu kaydedildi.
17 KAT ARTTI
Aynı yaş grubundaki aşılanmamış yetişkinlerin, ilk iki mRNA aşılarını veya bir Johnson & Johnson dozu alanlara göre hastaneye yatırılma olasılıklarının da 17 kat arttığı saptandı.
TAKVİYE DOZLARDA FARK 44 KAT
50 ila 64 yaş arasındaki aşılanmamış kişilerin ise takviye dozlarını tamamlamış yaşıtlarına kıyasla hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılıklarının 44 kat daha fazla olduğu ifade edildi.
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