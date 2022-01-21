Koronavirüs aşısı olmayanlar dikkat! Risk 49 kat fazla! 65 yaş üstü için yapılan araştırma tamamlandı

HASTANEYE YATMA İHTİMALİ 49 KAT DAHA FAZLA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından derlenen yeni verilerde, virüse yakalanan 65 yaş ve üstü aşılanmamış yetişkinlerin, takviye aşı dozlarını alan yaşıtlarına göre hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılığının 49 kat daha fazla olduğu kaydedildi.