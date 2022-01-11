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Omicron varyantında çarpıcı araştırma! Neden daha hızlı yayıldığı ortaya çıktı! Omicron varyantına yakalananlar dikkat

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Omicron varyantında çarpıcı araştırma! Neden daha hızlı yayıldığı ortaya çıktı! Omicron varyantına yakalananlar dikkat

Kovid-19 hakkında yapılan detaylı araştırmada Omicron varyantının nasıl daha hızlı bulaştığına yönelik detaylara yer verildi. Güney Afrika'da yapılan iki klinik deneyde Omicron'un hızlı yayılışının nedeni ortaya çıktı. Peki Omicron neden daha hızlı bulaşıyor? İşte detaylar...

Kovid-19'un Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, bu varyantın diğerlerine göre çok daha yüksek "asemptomatik taşıyıcı" oranına sahip olduğunu gösterdi.

YÜKSEK ORANDA SEMPTOM GÖSTERMEDEN İLERLİYOR

Güney Afrika'da gerçekleştirilen iki klinik deneyden elde edilen bulgular, omicron taşıyıcılarında hastalığın yüksek oranda semptom göstermeden seyrettiği sonucunu ortaya koydu.

YÜZDE 16'YA YÜKSELDİ

Bu araştırmaya göre, beta ve delta salgınları sırasında yüzde 2,6 olan ortalama asemptomatik taşıma oranının Omicron döneminde yüzde 16'ya yükseldiği tespit edildi.

NASIL YAYILDIĞINI ANLAMAMIZA KATKIDA BULUNDU

Araştırmacılar, bu durumun varyantın dünya çapında hızla yayılmasının temel nedenlerinden birisi olduğunu düşünüyor.

Cape Town Üniversitesi Desmond Tutu HIV Merkezi Direktörü Prof. Linda-Gail Bekker, "Bu ön çalışma bulguları, Omicron varyantının nasıl yayıldığına dair anlayışımıza katkıda bulunuyor ve asemptomatik bulaşma miktarı hakkında önemli ipuçları sağlıyor." dedi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Omicron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde Delta'ya kıyasla daha hafif seyrettiğini, buna rağmen "hafif" olarak sınıflandırılmayacağını dile getiren Ghebreyesus, "Tıpkı önceki varyantlarda olduğu gibi Omicron insanları hastanelik ediyor ve öldürüyor. Omicron tsunami etkisi oluşturuyor, çok hızlı yayılıyor ve dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturuyor" ifadesini kullandı.

SON VARYANT OLMAYACAK

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove de Omicron'a ilişkin sorular üzerine, mevcut tüm aşıların bu varyanta karşı etkili olduğunun altını çizdi.

Kerkhove, genel olarak aşılar sayesinde Omicron varyantının daha şiddetli geçmediğine vurgu yaptı, bir kez daha herkesi aşılarını yaptırmaya davet etti.

Omicron'un Kovid-19'un son varyantı olmayacağı uyarısı yapan Kerkhove, "Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs 'evrim' geçirmeyi sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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