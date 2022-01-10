Masum gibi görünüyor ama vücuda zarar veriyor! Asla aç karnına tüketmeyin! İşte bağışıklık sisteminizi zayıflan besinler

SOĞUK ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli içecekler zaten mide için çok da faydalı değil. Bir de aç karna tüketilince oldukça zararlı hale geliyor. Aç karna tüketilen asitli içecekler mukus dokularına zarar verir ve mideye giden kan akışını azaltır. Bu da sindirim sistemini yavaşlatır. Kaynak: Mahmure