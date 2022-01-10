Masum gibi görünüyor ama vücuda zarar veriyor! Asla aç karnına tüketmeyin! İşte bağışıklık sisteminizi zayıflan besinler
Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sisteminin güçlü olması daha da önem kazanmaya başladı. Masum gibi görünen bazı yiyecekler vücudumuza zarar veriyor. Özellikle çok aç olduğumuz dönemlerde hızlıca tüketebildiğimiz çabuk besinler, sanılanın aksine bağışıklık sistemimizin çökmesine sebep oluyor. Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? Hangi besinler bağışıklık sistemine zarar veriyor? İşte o yiyecekler...
TURUNÇGİLLER
Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.
ÇİĞ SEBZELER
Çiğ sebzeler çok sağlıklıdır, zengin amino asit kaynağıdırlar. Fakat çiğ sebzeleri aç karna tüketmek şişkinlik, karın ağrısı ve midede yanmaya sebep olabilir.
MUZ
Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen yiyecek olan muz, aç karnına yenildiği zaman kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.
BAHARATLAR
Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.
YOĞURT VE FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ
Bu da sizi şaşırtacak bir diğer madde. Yoğurt ve bazı süt ürünleri aç karna tüketildiğinde faydalı bakterileri yok edebiliyor.
ARMUT
Armut, lif oranı en yüksek meyvelerden biridir. Yüksek lif oranı ile çok sağlıklı olsa da, armut aç karna tüketildiğinde bu lifler midedeki mukozaya zarar verebiliyor.
ŞEKER VE ŞEKERLİ YİYECEKLER
Şeker ve şekerli gıdalar aç karna tüketildiğinde kan şekerini aniden yükseltir. Bu durum bir süre sonra diyabete bile sebep olabilir.
SOĞUK ASİTLİ İÇECEKLER
Asitli içecekler zaten mide için çok da faydalı değil. Bir de aç karna tüketilince oldukça zararlı hale geliyor. Aç karna tüketilen asitli içecekler mukus dokularına zarar verir ve mideye giden kan akışını azaltır. Bu da sindirim sistemini yavaşlatır. Kaynak: Mahmure
DOMATES
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmesi domates, yüksek miktarda tannik asit içerir. Domatesi aç karna tüketmek midenin asit seviyesini arttırır. Bu da gastrite neden olabilir.
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