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3 doz SinoVac Omicron'a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 17.12.2021 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021
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3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

Omicron varyantı, aşıların etkinliği önemli ölçüde düşürdüğüne dair verilerle endişeye neden oldu. Ancak, Türkiye dahil 48 ülkede uygulanan CoronaVac aşısından umut veren bir haber geldi.

Forbes'un, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinden aktardığına göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac, Covid-19 aşısının üçüncü dozunun corona virüsün Omicron varyantına karşı yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Sinovac'ın açıklaması, iki doz aşının Omicron'a saptanabilir düzeyde antikor üretemediğini gösteren farklı bir araştırmanın ardından geldi.

Sinovac, Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısının iki dozunu alan 20 kişiden 7'sinin varyantı nötralize edecek kadar antikor ürettiğini açıkladı.

3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

İKİ DOZ AŞININ ETKİNLİĞİ YÜZDE 35
Bu durum iki doz CoronoVac aşısının Omicron varyantına karşı yüzde 35 etkinlik gösterdiği anlamına geliyor.
Bununla birlikte ilaç üreticisi üçüncü doz CoronaVac aşısı yaptıran 48 kişinin 45'inde veya yüzde 94'ünde antkiorların Omicron varyantını nötralize ettiğini duyurdu.

3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

Söz konusu çalışmanın Hong Kong'dan toplanan iki omicron örneğine dayandığı belirtilirken, Sinovac'ın daha kapsamlı bir değerlendirme sunmak için ek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

DÜNYADA EN YAYGIN KULLANILAN AŞILARDAN BİRİ
CoronaVac dünya çapında en yaygın kullanılan Covid-19 aşıları arasında yer alıyor. Pekin merkezli Bridge Consulting tarafından derlenen verilere göre küresel olarak 808 milyon doz CoronaVac aşısı dağıtıldı. Bu sayıya Çin'de uygulanan doz sayısı dahil değil. CoronoVac, aynı zamanda, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) acil kullanım onayı alan Çin yapımı iki aşıdan biri olarak dikkat çekiyor.

3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

HONG ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI, SAPTANABİLİR DÜZEYDE ANTİKOR TESPİT EDEMEDİ
Sinovac'ın Omicron açıklaması, Hong Kong Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışmanın, hızla yayılan varyanta karşı yaygın olarak kullanılan aşının etkinliğine ilişkin endişeleri dile getirmesinden birkaç gün sonra geldi.

3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

Hong Kong Üniversitesi'nin çalışması, iki doz CoronoVac alan 25 kişiden alınan örnekleri inceledi ve hiçbirinin Omicron'u nötralize eden saptanabilir antikorlar içermediğini buldu.

3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

Aynı araştırma, ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının alıcılarından alınan kan numunelerini de inceledi ve yalnızca yüzde 24'ünün hızla yayılan varyanta karşı saptanabilir nötrleştirici antikorlara sahip olduğunu ortaya koydu.

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