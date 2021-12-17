3 doz SinoVac Omicron'a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi
Omicron varyantı, aşıların etkinliği önemli ölçüde düşürdüğüne dair verilerle endişeye neden oldu. Ancak, Türkiye dahil 48 ülkede uygulanan CoronaVac aşısından umut veren bir haber geldi.
Forbes'un, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesinden aktardığına göre, Çinli ilaç şirketi Sinovac, Covid-19 aşısının üçüncü dozunun corona virüsün Omicron varyantına karşı yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.
Sinovac'ın açıklaması, iki doz aşının Omicron'a saptanabilir düzeyde antikor üretemediğini gösteren farklı bir araştırmanın ardından geldi.
Sinovac, Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısının iki dozunu alan 20 kişiden 7'sinin varyantı nötralize edecek kadar antikor ürettiğini açıkladı.
İKİ DOZ AŞININ ETKİNLİĞİ YÜZDE 35
Bu durum iki doz CoronoVac aşısının Omicron varyantına karşı yüzde 35 etkinlik gösterdiği anlamına geliyor.
Bununla birlikte ilaç üreticisi üçüncü doz CoronaVac aşısı yaptıran 48 kişinin 45'inde veya yüzde 94'ünde antkiorların Omicron varyantını nötralize ettiğini duyurdu.
Söz konusu çalışmanın Hong Kong'dan toplanan iki omicron örneğine dayandığı belirtilirken, Sinovac'ın daha kapsamlı bir değerlendirme sunmak için ek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
DÜNYADA EN YAYGIN KULLANILAN AŞILARDAN BİRİ
CoronaVac dünya çapında en yaygın kullanılan Covid-19 aşıları arasında yer alıyor. Pekin merkezli Bridge Consulting tarafından derlenen verilere göre küresel olarak 808 milyon doz CoronaVac aşısı dağıtıldı. Bu sayıya Çin'de uygulanan doz sayısı dahil değil. CoronoVac, aynı zamanda, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) acil kullanım onayı alan Çin yapımı iki aşıdan biri olarak dikkat çekiyor.
HONG ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMASI, SAPTANABİLİR DÜZEYDE ANTİKOR TESPİT EDEMEDİ
Sinovac'ın Omicron açıklaması, Hong Kong Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışmanın, hızla yayılan varyanta karşı yaygın olarak kullanılan aşının etkinliğine ilişkin endişeleri dile getirmesinden birkaç gün sonra geldi.
Hong Kong Üniversitesi'nin çalışması, iki doz CoronoVac alan 25 kişiden alınan örnekleri inceledi ve hiçbirinin Omicron'u nötralize eden saptanabilir antikorlar içermediğini buldu.
Aynı araştırma, ayrıca Pfizer-BioNTech aşısının alıcılarından alınan kan numunelerini de inceledi ve yalnızca yüzde 24'ünün hızla yayılan varyanta karşı saptanabilir nötrleştirici antikorlara sahip olduğunu ortaya koydu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkanlık adayları kimlerdir?
- Gözler o tarihte! KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021-2022 KYK ne zaman yatacak?
- Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanı olacak mı? Sadettin Saran mal varlığı serveti nedir? Sadettin Saran kimdir?
- AÖF AUGİS görevli ücretleri ne zaman yatacak? AUGİS sınav ücretleri yattı mı?
- Yılbaşında yasak olacak mı? 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı?
- Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Gelinim Mutfakta 17 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu güncel! Gelinim Mutfakta birinci kim?
- Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolara müdahale gelir mi?
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 açık öğretim 1. dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?
- Çorum deprem son dakika! Çorum deprem şiddeti kaç? Çorum, Çankırı, Amasya, Yozgat deprem mi oldu?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret zammı Ocak’ta mı Şubat’ta mı yatacak? Asgari ücret zammı ne zaman uygulanır?
- Memura seyyanen zam var mı? Memur maaşı erken yatacak mı? Zamlı memur maaşı 15 Ocak’ta mı yatacak?