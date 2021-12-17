3 doz SinoVac Omicron’a karşı ne kadar koruyor? Beklenen açıklama geldi

DÜNYADA EN YAYGIN KULLANILAN AŞILARDAN BİRİ

CoronaVac dünya çapında en yaygın kullanılan Covid-19 aşıları arasında yer alıyor. Pekin merkezli Bridge Consulting tarafından derlenen verilere göre küresel olarak 808 milyon doz CoronaVac aşısı dağıtıldı. Bu sayıya Çin'de uygulanan doz sayısı dahil değil. CoronoVac, aynı zamanda, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) acil kullanım onayı alan Çin yapımı iki aşıdan biri olarak dikkat çekiyor.