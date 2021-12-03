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Koronavirüsle mücadele tam gaz devam ediyor! Türk bilim insanlarının ürettiği ilaç son etapta

SAĞLIK İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Koronavirüsle mücadele tam gaz devam ediyor! Türk bilim insanlarının ürettiği ilaç son etapta

Koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı her alanda faaliyetlerin devam ederken Türkiye'de dünyada ilk kez kullanılan bir teknolojiyle ilaç üretildiği belirtildi. Üretilen ilacın akciğer rahatsızlığında da kullanacağı ifade edildi.

Tüm dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığın elde edilebilmesi için aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Türkiye'de salgına karşı ilaç için yeni gelişmeler elde edildi.

BU TEKNOLOJİ DÜNYADA İLK KEZ KULLANILIYOR!

İstanbul Üniversitesi'nin, dünyada ilk defa kullanılan bir teknolojiyle, Kovid-19'a karşı bir ilaç ürettiği duyuruldu.

TÜM HASTALARDA OLUMLU GELİŞMELER

Faz-2 çalışmaları sona eren ilacın verildiği ağır hastaların tamamında olumlu gelişmeler yaşandı.

Faz-3 aşamasına gelen ve nefes yoluyla uygulanan yerli ilacın, kritik hastaların akciğerlerini onardığı ve İlacı kullan hastaların evlerine sağlıklı döndüğü bildirildi.

ONAY SÜRECİ BAŞLADI

Yaşanan peş peşe gelişmeleri ardından klinik onay sürecinin de başlatıldığı aktarıldı.

AKCİĞER RAHATSIZLIKLARI İÇİN DE KULLANABİLECEK

İlacın, koronanın yanı sıra diğer akciğer hastalarında da kullanılacağı vurgulandı.

Ayrıca Doç. Dr Ayça Yıldız Peköz'ün formülasyonunu üstlendiği ilacın, direkt akciğerlere etki ettiği söylendi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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