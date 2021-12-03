Dünya genelinde Omicron varyantı alarmı! Belirtileri neler? Aşılar yeni varyanta karşı etkili mi? ABD'den son dakika koronavirüs açıklaması
Dünya genelinde ilk kez Güney Afrika'da görülen ve giderek yayılan omicron varyantı ABD'de de artışını sürdürüyor. Hawaii Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyalette hastalığa yakalanan kişinin enfeksiyonu orta şiddette geçirdiği bilgisi aktarıldı. Diğer yandan hastalığa yakalananların Omicron varyantı olup olmadığını gösteren en büyük belirti de açıklandı. Peki omicron varyantı nedir? Omicron varyantı belirtileri nelerdir? Omicron Türkiye'de görüldü mü? İşte detaylar...
İlk kez Güney Afrika'da görülen ve dünyada yeni bir endişeye neden olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının ABD'de görüldüğü eyalet sayısı 5'e yükseldi.
ORTA ŞİDDETTE GEÇİRİLDİĞİ BİLGİSİ PAYLAŞILDI
En son Hawaii Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaleti hiç terk etmemiş bir kişide omicron varyantının tespit edildiği duyuruldu.
O'ahu'da yaşayan söz konusu kişinin daha önce de Kovid-19'a yakalandığı ve omicron varyantı enfeksiyonunu orta şiddette geçirdiği bilgisi paylaşıldı.
GİDEREK YAYILIYOR
Colorado Sağlık Departmanı yetkilileri de dün geç saatlerde, California ve Minnesota'dan sonra ülkede görülen 3. omicron varyantı vakasını teyit etmiş, aşılarını tamamlamış bir kadının Güney Afrika seyahati dönüşünde test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.
ABD'de ilk omicron varyantı vakasının ise önceki gün California'da, ikinci vakanın da dün Minnesota'da görüldüğü bildirilmişti.
NEW YORK'TA YAŞAYAN 5 KİŞİDE OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLDİ
Kovid-19 salgını ilk başladığında uzun süre virüsün merkezi haline gelen New York'ta da yetkililer 5 omicron varyantı vakasına rastlandığını belirtti.
New York Valisi Kathy Hochul, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile ortak düzenlediği basın toplantısında, Long Island, Queens, Brooklyn ilçelerinde omicron varyantına yakalanan 5 hastanın tespit edildiğini açıkladı.
Vali Hochul, Long Island Suffolk bölgesinde yaşayan 67 yaşındaki aşılı bir kişinin Güney Afrika seyahati dönüşü ortaya çıkan belirtiler üzerine test yaptırdığını ve pozitif çıktığını söylerken, diğer 4 vakanın da Queens ve Brooklyn'de görüldüğünü belirtti ancak virüse yakalanan kişiler hakkında detay vermedi.
Son vakaların, omicron varyantının sadece seyahat edenlerde değil toplum içinde de yayılmaya başladığını gösterdiğine dikkati çeken Hochul, yine de şu an için önlem olarak geniş çaplı bir kapatma düşünmediklerini kaydetti.
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529'u 'endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyledi.
Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.
Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün corona virüsü aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.
Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.
OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?
Hafta sonu açıklamalarda bulunan ve ilk Omicron varyantı hastalarını tespit edip bunu üst mercilere aktaran Dr. Angelique Coetzee de, "Genelde olağandışı semptomlar görülüyor. Aşırı halsizlik gibi. Fakat vakaların hiçbirinde tat ve koku kaybı yok" dedi.
Güney Afrika'daki Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde görevli Dr. Wassila Jassat da, "Tshwane kentinde tespit edilen Omicron vakalarından hastaneye kaldırılanların yüzde 87'si aşı olmayanlar" dedi.
Öte yandan İngiliz The Guardian, Soweto kentindeki hastanenin yoğun bakım ünitesinin başkanı Rudo Mathivha'nın sözlerine de dikkat çekti. Mathivha, "Şu an Covid-19 hastalarında demografik bir değişim görüyoruz. Gençler yani 20'lerinden 30'larının sonundaki insanlar daha ağır olarak hastaneye geliyor ve yoğun bakıma alınıyor. Bunların yaklaşık yüzde 65'i aşısız. Geri kalanlar da tek doz aşılı" dedi. Fakat bu demografik farklılığın bir sebebinin gençlerde aşılanma oranlarının düşük olması olabileceği kaydedildi.
OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;
Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir.
AŞILAR YENİ MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?
Sözlerini sürdüren Bakan Koca, yeni varyant üzerinde aşıların etkisini değerlendirdi.
Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.
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