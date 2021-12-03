Dünya genelinde Omicron varyantı alarmı! Belirtileri neler? Aşılar yeni varyanta karşı etkili mi? ABD’den son dakika koronavirüs açıklaması

Vali Hochul, Long Island Suffolk bölgesinde yaşayan 67 yaşındaki aşılı bir kişinin Güney Afrika seyahati dönüşü ortaya çıkan belirtiler üzerine test yaptırdığını ve pozitif çıktığını söylerken, diğer 4 vakanın da Queens ve Brooklyn'de görüldüğünü belirtti ancak virüse yakalanan kişiler hakkında detay vermedi.

Son vakaların, omicron varyantının sadece seyahat edenlerde değil toplum içinde de yayılmaya başladığını gösterdiğine dikkati çeken Hochul, yine de şu an için önlem olarak geniş çaplı bir kapatma düşünmediklerini kaydetti.